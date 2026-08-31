Apagón golpea a Chiapas y se extiende por el sureste

– Dos líneas de transmisión dejaron cortes en cinco estados; la CFE desplegó maniobras para recuperar el servicio –

Chiapas registró cortes de energía y caídas de tensión este lunes como parte de una falla regional provocada por la desconexión de dos líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, contingencia que también afectó a Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Tabasco.

La interrupción impactó distintos sectores y municipios del estado, aunque hasta el momento no se ha precisado el número total de usuarios afectados en Chiapas ni las zonas con mayores daños.

La CFE informó alrededor de las 20:00 horas que desplegó cuadrillas técnicas para realizar maniobras de balanceo de carga y reenergizar los circuitos troncales afectados en el sureste mexicano.

La contingencia también provocó apagones masivos en Mérida y otros municipios de Yucatán, así como en Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Chetumal, Cozumel y otras zonas de Quintana Roo. Campeche y Tabasco reportaron igualmente interrupciones y variaciones en el suministro.

En algunas ciudades del sureste, la falta de electricidad afectó semáforos, telecomunicaciones, comercios y sistemas de bombeo de agua. Hospitales y otras instalaciones estratégicas recurrieron a plantas de respaldo.

La CFE mantenía trabajos para normalizar el servicio y recuperar de manera gradual la estabilidad de la red peninsular.