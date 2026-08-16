Ángel Guardián ofrece auxilio vial gratuito en Chiapas

– El programa brinda mecánica básica, señalización, orientación y acompañamiento a conductores en calles y carreteras –

El programa “Tu Ángel Guardián” brinda apoyo vial gratuito a conductores que enfrentan fallas mecánicas o alguna situación de riesgo en carreteras, calles y otros puntos de Chiapas, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

El servicio incluye atención de mecánica básica, colocación de señalización preventiva, acompañamiento y orientación para quienes utilizan las vías de comunicación. La dependencia señaló que el objetivo es atender de manera inmediata a automovilistas y reducir riesgos durante sus traslados.

Las acciones son realizadas por personal de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en coordinación con la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo, como parte de los recorridos que se mantienen en distintos puntos del estado.

La SSP indicó que el apoyo está disponible tanto para habitantes como para visitantes que requieran asistencia durante sus trayectos. Además del auxilio directo, el programa busca prevenir accidentes cuando un vehículo queda detenido o presenta alguna avería en zonas de circulación.

Para solicitar apoyo vial o reportar otra emergencia, la dependencia pidió utilizar la aplicación móvil C5 Escudo Pakal.