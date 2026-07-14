Ángel cae armado y con cristal en ejido de Acacoyagua

– Fuerza Interinstitucional le aseguró un revólver calibre .38, cartuchos, chaleco táctico y un celular –

Ángel “N” fue detenido en el ejido Nueva Libertad, municipio de Acacoyagua, durante patrullajes preventivos, luego de que autoridades le aseguraron un arma de fuego, presunto cristal, cartuchos y equipo táctico.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en el operativo participaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina.

Durante la revisión, al señalado le fue asegurada una pistola tipo revólver metálica calibre .38, dos cartuchos percutidos y un cartucho útil del mismo calibre. También le localizaron ocho bolsitas de nylon transparente con material sólido con características de cristal.

Las autoridades informaron que entre los indicios también se encontraba un chaleco táctico pixelado y un teléfono celular. Ángel “N” quedó a disposición de la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo por posesión simple, y por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Será esa instancia la que determine su situación jurídica y avance con las investigaciones derivadas del aseguramiento.