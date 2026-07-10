﻿André-Pierre Gignac visita el vestidor de Francia 

• Gignac estuvo presente antes y después del juego entre Francia y Marruecos de cuartos del Mundial 2026 en el Estadio de Boston

México.- André-Pierre Gignac, leyenda de los Tigres de la UANL, visitó el vestidor de Francia durante su partido de los cuartos de final del Mundial 2026 ante Marruecos.

Gignac estuvo presente antes y después del encuentro del conjunto galo en el Estadio de Boston, acudió para felicitar al cuerpo técnico y a los integrantes del actual plantel galo

A través de un video difundido por las redes sociales de la Selección de Francia, se constató el momento en el que Kylian Mbappé saludó al delantero de la Liga MX, además de que le regaló y dedicó una de sus playeras de juego.

Durante su estancia en los vestidores, Gignac ofreció declaraciones respecto al rendimiento del cuadro francés tras su partido de cuartos de final.

“Vine a saludar al entrenador, vine a saludar a algunos excompañeros, pero ya no quedan muchos! (risas) Ya no quedan muchos, así que voy a ir a saludar un poco a los muchachos, a felicitarlos y listo (…) Tenemos seis monstruos que pueden hacer la diferencia en cualquier momento”, afirmó la leyenda de los Tigres de la UANL.

Francia venció a Marruecos por marcador de 2-0 la tarde del jueves 9 de julio en el Estadio de Boston, para obtener su boleto a las semifinales del Mundial 2026.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: @equipedefrance