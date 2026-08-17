﻿América mantiene el liderato en Liga MX

• Las Águilas del América mantuvo el liderato general de la Liga MX al golear al Atlético de San Luis en la Jornada 4

24 Horas

México.- El Club América goleó al Atlético de San Luis y con ello mantiene el liderato general en la Liga MX.

Este domingo 16 de agosto se jugó la jornada dominical de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX entre las Águilas del América y el Atlético de San Luis en el Coloso de Santa Úrsula.

Los jugadores dirigidos por Guillermo Almada llegaron al compromiso con la intención de mantener la primera posición de la tabla general luego de su clasificación a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026.

Por su parte, luego de la desastrosa actuación del cuadro tunero del torneo binacional, buscaba sumar puntos a su visita a la Ciudad de México y con ello dejar los últimos lugares.

Al minuto 26 marcó el primer gol Raphael Veiga tras un buen servicio de Dagoberto Espinoza. El brasileño ha recibido múltiples críticas por parte de la afición azulcrema por su desempeño en el terreno de juego pero ahora respondió con su anotación.

Óscar Perea, flamante refuerzo del América, volvió a marcar su segundo gol en el futbol mexicano y quien lo asistió fue el propio Veiga.

Previo a este gol, Robson Bambu, futbolista del Atlético de San Luis, recibió la segunda tarjeta amarilla por lo que salió expulsado dejando a su equipo con un hombre menos en el terreno de juego.

Debido a ello, el equipo visitante realizó cambios pero de poco sirvieron, ya que al minuto 66 cayó el tercer gol de las Águilas, obra de Diego Arriaga con pase de Raphael Veiga.

Al minuto 82 el VAR intervino en una marcación de penal que hizo el silbante central a favor del Atlético de San Luis; tras la revisión se anuló.

Con este resultado, el club de Coapa se mantiene invicto en el actual torneo y se ubica en la primera posición con 10 puntos y al menos en esta jornada ningún equipo de la Liga MX se lo podrá arrebatar. Mientras que el cuadro tunero se posiciona en el decimoquinto lugar con 2 unidades, de momento no ha ganado en este campeonato.

Para la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026, América visitará a Bravos de Juárez el viernes 21 de agosto, mientras que Atlético de San Luis recibirá en casa a los Tuzos del Pachuca el domingo 23.

Con información de 24 Horas

Foto: Cuartoscuro