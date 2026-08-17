Amanecen llenas de basura las calles de SCLC

– El Ayuntamiento no explicó la causa ni cuánto durará; vecinos reportaron basura acumulada tras aviso tardío de autoridades –

El servicio de recolección de basura fue suspendido temporalmente este lunes 17 de agosto en San Cristóbal de Las Casas, pero el aviso municipal llegó cuando vecinos de distintas zonas ya habían sacado sus residuos, lo que provocó acumulaciones en calles y banquetas.

La Dirección de Limpia Municipal pidió evitar colocar bolsas en la vía pública mientras permanezca la suspensión. Sin embargo, ciudadanos compartieron fotografías de montones de basura y reclamaron que la información no se difundiera antes de los horarios habituales de recolección.

El Ayuntamiento no precisó cuál fue la causa de la interrupción ni cuánto tiempo permanecerá sin operar el servicio. Únicamente señaló que informará cuando las rutas sean restablecidas.

Este lunes también circularon versiones de trabajadores de Limpia que atribuyen el paro a pagos pendientes relacionados con un retroactivo salarial. Existen además señalamientos recientes de policías municipales y personal de Protección Civil sobre retrasos en incrementos salariales, aunque el gobierno municipal encabezado por Fabiola Ricci Diestel no ha confirmado que estos reclamos estén relacionados entre sí.

En noviembre de 2024 ya se habían registrado inconformidades de trabajadores municipales por prestaciones y horas extras. Mientras se aclara el conflicto actual, la basura permanece en distintos puntos de la ciudad y los vecinos esperan saber cuándo se reanudará el servicio.