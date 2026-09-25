Alumnos de Cecytech llevan energía limpia al Congreso

– Jóvenes de San Fernando presentaron proyectos sobre eficiencia, electromovilidad y energía fotovoltaica –

Estudiantes de la especialidad de Fuentes Alternas de Energía del Cecytech Plantel 01 San Fernando participaron en el foro “Impulsando la Transición Energética: Servicios Públicos, Movilidad y Gestión Sustentable”, realizado en el Congreso del Estado.

Los jóvenes presentaron proyectos de energía sustentable ante representantes del sector público, especialistas y ciudadanía. También conocieron propuestas relacionadas con eficiencia energética, electromovilidad, infraestructura fotovoltaica y planeación urbana.

El director encargado del plantel, José Luis Gutiérrez Méndez, señaló que este tipo de encuentros permite conectar lo aprendido en las aulas con problemas actuales de energía y sustentabilidad, además de mostrar que la preparación tecnológica puede convertirse en soluciones para las comunidades.

La participación se realizó en el marco de las actividades del Premio Chiapas al Ahorro y Eficiencia Energética.

Gutiérrez Méndez también reconoció el impulso de la Dirección General del Cecytech, encabezada por Luis Guadalupe Morales Ángeles, para fortalecer una formación tecnológica vinculada con innovación y desarrollo sustentable.

El foro permitió a los estudiantes exponer sus ideas fuera del aula y acercarse a temas que tendrán cada vez mayor peso en el desarrollo energético y urbano de Chiapas.