Almacenamiento de energía solar en la industria: integración con BESS 

El fenómeno del nearshoring ha impulsado la instalación de nuevas plantas de producción y la expansión de complejos industriales por todo México. Al mismo tiempo, la volatilidad del costo de la electricidad y la fragilidad del Sistema Eléctrico Nacional limitan considerablemente la operación de estas instalaciones. Muchas empresas han recurrido a la energía solar fotovoltaica para reducir costos y mantener la continuidad operativa. Sin embargo, generar energía limpia no es suficiente si no se cuenta con la capacidad de almacenarla para cuando la red falla o el costo del kilovatio-hora alcanza sus picos más elevados.

Para que el almacenamiento energía solar en la industria sea viable, es necesario integrarla con sistemas de almacenamiento BESS (Battery Energy Storage System). Esta combinación permite capturar el recurso solar en su punto máximo y desplegarlo estratégicamente para proteger la producción, reducir la factura eléctrica y mantener la continuidad operativa ante los cada vez más frecuentes apagones.

¿Cómo opera un sistema híbrido de energía solar y BESS?

Este tipo de sistemas combinan tres elementos: la planta fotovoltaica, un banco de baterías de litio de gran escala y un software patentado de control y monitoreo que organiza el flujo eléctrico de forma automatizada.

Durante las horas centrales del día, cuando la radiación solar es abundante, los paneles generan energía limpia que alimenta directamente las cargas eléctricas de la fábrica. Si la generación supera el consumo de la planta, el excedente no se desperdicia ni se entrega a la red de forma ineficiente: se redirige para cargar las baterías del sistema BESS.

Al llegar la tarde o la noche, cuando la generación fotovoltaica cae a cero pero las operaciones continúan, el sistema BESS entra en acción. La energía almacenada durante el día se descarga para alimentar la maquinaria sin consumir electricidad de la red. Ante una caída imprevista del suministro de la CFE, los inversores híbridos y las baterías asumen la carga total en 200 milisegundos, manteniendo las líneas de producción operativas sin paros ni pérdidas de materia prima.

Ventajas de integrar solar y BESS en la industria

La adopción de sistemas híbridos en el sector industrial mexicano ofrece beneficios operativos y financieros que van más allá del ahorro en la factura eléctrica:

Control sobre el cargo por demanda máxima (peak shaving): en la estructura tarifaria industrial de la CFE, la electricidad consumida durante las horas punta tiene un costo significativamente superior. Con un sistema BESS integrado a paneles solares, la empresa puede utilizar la energía almacenada durante el día justo en las horas más caras, reduciendo el cargo por demanda máxima en la factura eléctrica.

en la estructura tarifaria industrial de la CFE, la electricidad consumida durante las horas punta tiene un costo significativamente superior. Con un sistema BESS integrado a paneles solares, la empresa puede utilizar la energía almacenada durante el día justo en las horas más caras, reduciendo el cargo por demanda máxima en la factura eléctrica. Protección ante interrupciones de suministro: la saturación de la red de transmisión y las alertas operativas del CENACE provocan cortes imprevistos en los parques industriales. La integración de BESS actúa como un respaldo de respuesta inmediata: ante cualquier falla externa, la transición se realiza en 200 milisegundos, evitando los microcortes que pueden desconfigurar robots, variadores de frecuencia y sistemas informáticos sensibles.

la saturación de la red de transmisión y las alertas operativas del CENACE provocan cortes imprevistos en los parques industriales. La integración de BESS actúa como un respaldo de respuesta inmediata: ante cualquier falla externa, la transición se realiza en 200 milisegundos, evitando los microcortes que pueden desconfigurar robots, variadores de frecuencia y sistemas informáticos sensibles. Maximización del autoconsumo fotovoltaico: en varios estados de México, los límites regulatorios para la inyección de energía solar a la red pueden restringir el tamaño de los parques fotovoltaicos industriales. Al integrar baterías de litio, la empresa elimina esa dependencia: el total de la energía solar generada se aprovecha dentro de la propia instalación.

en varios estados de México, los límites regulatorios para la inyección de energía solar a la red pueden restringir el tamaño de los parques fotovoltaicos industriales. Al integrar baterías de litio, la empresa elimina esa dependencia: el total de la energía solar generada se aprovecha dentro de la propia instalación. Calidad de energía y vida útil de la maquinaria: antes de un apagón completo, la red pública suele registrar caídas de tensión y armónicos. Las baterías y sus inversores acondicionan la señal eléctrica, entregando a la planta una corriente estable que reduce el sobrecalentamiento y el desgaste prematuro de los motores.

antes de un apagón completo, la red pública suele registrar caídas de tensión y armónicos. Las baterías y sus inversores acondicionan la señal eléctrica, entregando a la planta una corriente estable que reduce el sobrecalentamiento y el desgaste prematuro de los motores. Cumplimiento de metas ESG y descarbonización: sustituir el uso de generadores a diésel por baterías alimentadas con energía solar permite a las industrias reducir su huella de carbono de forma medible, un requisito cada vez más frecuente en las cadenas globales de suministro.

Preguntas frecuentes sobre los sistemas híbridos BESS + Solar

¿Cuál es la vida útil de un sistema BESS de litio industrial?

Los sistemas industriales utilizan celdas de litio ferrofosfato (LFP), caracterizadas por su alta estabilidad térmica. Estas baterías ofrecen más de 6,000 ciclos completos de carga y descarga, lo que equivale a una vida útil operativa de entre 12 y 15 años manteniendo más del 70% de su capacidad original, un periodo que coincide con la amortización habitual de un parque solar.

¿Qué ocurre exactamente durante un apagón en la red pública??

Cuando se interrumpe el suministro de CFE, el software del sistema detecta la ausencia de voltaje y activa el modo de operación en isla. La transición ocurre en 200 milisegundos, por lo que la planta continúa operando sin detener la producción ni comprometer los equipos electrónicos sensibles.

¿Es posible integrar un BESS si la empresa ya cuenta con paneles solares instalados?

Sí. Los sistemas BESS son modulares y escalables, y pueden integrarse tanto en instalaciones solares nuevas como en esquemas fotovoltaicos existentes. Empresas especializadas como Quartux realizan diagnósticos para determinar la capacidad de almacenamiento necesaria según el perfil de consumo de cada planta.

¿El retorno de inversión (ROI) justifica la combinación de ambas tecnologías?

Definitivamente. Aunque la inversión inicial en BESS incrementa el costo del proyecto en comparación con un sistema solar tradicional, la rentabilidad global se acelera debido a la eliminación de las penalizaciones por demanda máxima en horas punta y, sobre todo, a la prevención de pérdidas financieras millonarias causadas por paros de línea por los apagones.

Así que decidirse a integrar sistemas BESS con generación solar es un paso muy importante, porque esto no solo es la vía más eficiente para optimizar los costos de la factura de CFE, sino que proporciona la estabilidad y resiliencia que las empresas necesitan para competir con éxito en un entorno industrial exigente.