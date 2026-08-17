﻿Alistan la Copa Gladiadores en Ocozocoautla

• El evento contempla las modalidades de circuito motriz, formas y combate con peto convencional y peto electrónico

El municipio de Ocozocoautla de Espinosa estará de fiesta el próximo domingo 6 de septiembre con la realización de la Copa Gladiadores de Taekwondo 2026 y que tendrá lugar en el auditorio municipal “Jorge Chanona Aguilera”.

En entrevista, el organizador y director de Taekwondo Panamericano “Gladiadores”, Maxwell Starling Vallejo, informó que ya se encuentran afinando los últimos detalles de este magno evento, que contempla las modalidades de circuito motriz, formas y combate con peto convencional y peto electrónico, este último para cintas negras.

“Vamos muy bien, esperamos la asistencia de escuelas de diferentes municipios del estado así como de Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Yucatán; habrá un gran nivel en cada una de las categorías, estamos seguros que será una gran fiesta deportiva en nuestro municipio”, declaró.

Agregó: “Como cada año buscamos que a través de nuestro evento con las medallas, las playeras y todo la imagen, impulsar la cultura y la identidad zoque de nuestro municipio, así como de sus sitios turísticos; Ocozocoautla es cuna de grandes deportistas, y es una manera de levantar la voz, de que aquí hay talento y hay tradiciones únicas”.

Ya acerca de las actividades, informó que el evento tendrá lugar el próximo domingo 6 de septiembre en el Auditorio Municipal “Jorge Chanona Aguilera” y en punto de las 9:00 de la mañana iniciarán las competencias de formas y circuito motriz. Destacó que a las 11:00 horas está programado efectuarse la ceremonia de inauguración y al término se dará paso a las competencias de combate con peto convencional y electrónicos Daedo G3.

Indicó que la premiación individual consistirá en medallas para el primero, segundo y dos terceros lugares; mientras que en la premiación por escuelas se entregarán trofeos a las tres mejores academias con mayor puntaje.

El organizador y director de la Escuela de Taekwondo Panamericano “Gladiadores” agradeció el respaldo del H. Ayuntamiento de Ocozocoautla, del Grupo Camacho y empresas locales para poder celebrar la Copa Gladiadores: “Muy agradecido por el apoyo, sin duda será un evento en el que se hará escuchar el nombre de nuestro municipio”.

Finalmente, Maxwell Starling indicó que el evento cuenta con el aval de la Asociación de Deporte Escolar del Estado de Chiapas (ADECH). Para mayores informes las y los interesados pueden comunicarse al número 968 689 0048.