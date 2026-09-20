﻿Alimentos presentan un alza en sus costos durante agosto

• 41.8 millones de personas no pudieron adquirir la canasta alimentaria con su ingreso salarial, por lo que se apoyaron de otras fuentes

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México.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que los alimentos que agrupa la composición de su canasta costaron en promedio 2 mil 563 pesos al mes durante agosto en comercios de las ciudades, lo que equivale a un alza de 4.5 % en comparación con el mismo mes de 2025.

El precio de la canasta de alimentos se posicionó por arriba de la inflación, cuya tasa fue de 3.3% en el periodo similar.

La canasta alimentaria costaba mil 264 pesos en agosto de 2024 y su precio se duplicó en los últimos 12 años, según las Líneas de Pobreza del Inegi, que asumió la responsabilidad de medir este indicador por la extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En las zonas rurales, el costo fue menor debido a que la canasta se vendió en mil 911 pesos mensuales, 3.2 % más.

Entre abril y junio, 41.8 millones de personas no pudieron adquirir la canasta alimentaria para todos los integrantes del hogar con su ingreso laboral, por lo que se apoyaron de otras fuentes como las remesas o programas sociales, señala el instituto que tiene de presidenta a Graciela Márquez Colín.

La directora de Estudios Económicos de Banamex, Guillermina Rodríguez, destacó que los rubros de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, la cebolla y la papa, en ese orden, fueron los que más contribuyeron al incremento del valor monetario de la canasta alimentaria tanto en las zonas urbanas como rurales.

«Los aumentos de las canastas alimentarias estarían incorporando el repunte de la inflación de frutas y verduras, que llegó a 4.1 % en agosto desde 2.1 % del mes previo», señaló.

«En agosto se habría confirmado el punto de inflexión de la inflación, lo que estaría impactando el repunte de las líneas de pobreza», agregó.

Rodríguez calcula que para el resto del año esta tendencia se mantenga y la inflación cierre en 4 %, generando incrementos permanentes en el valor de las canastas alimentaria y no alimentaria.

Con información de SUN

Foto: El Informador