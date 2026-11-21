• La revisión del presupuesto 2027 para la alcaldía Cuauhtémoc terminó con al menos 15 heridos y fuertes acusaciones contra la diputada Diana Sánchez Barrios

México.- La revisión del presupuesto 2027 para la alcaldía Cuauhtémoc terminó en un zafarrancho. Alessandra Rojo de la Vega abandonó el Congreso de la CDMX tras denunciar que grupos afines a la diputada Diana Sánchez Barrios agredieron violentamente a sus simpatizantes, dejando al menos 15 heridos. ¿Qué desató este caos político?

El evento, programado originalmente para las 11:00 de la mañana de este viernes 20 de noviembre de 2026, tenía como objetivo principal la rendición de cuentas del ejercicio 2026 y la solicitud de recursos para el próximo año. Sin embargo, la tensión política se desbordó a las afueras del histórico recinto legislativo ubicado en la calle de Donceles, transformando un acto democrático y de transparencia en un lamentable escenario de violencia callejera.

Desde temprana hora, decenas de simpatizantes de la alcaldesa se congregaron pacíficamente con banderas, cartulinas y distintivos rosas para mostrar su respaldo a la administración local. El ambiente festivo se rompió abruptamente cuando arribaron grupos de manifestantes, algunos de ellos encapuchados, quienes comenzaron a provocar a los asistentes, desatando un fuerte enfrentamiento con piedras y basura que requirió la intervención inmediata del personal de resguardo del recinto y retrasó el inicio de la sesión por más de 90 minutos.

Al tomar finalmente la palabra ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alessandra Rojo de la Vega fue contundente y no dudó en señalar a los culpables de la trifulca. La edil responsabilizó directamente a la diputada de Morena, Diana Sánchez Barrios, de orquestar los ataques sistemáticos contra los vecinos y trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc, quienes, según sus palabras, solo acudían a exigir un presupuesto justo para sus familias.

"Lamento muchísimo, diputada Diana Sánchez Barrios, que haya traído a toda su horda de delincuentes", expresó la alcaldesa visiblemente molesta, antes de tomar la decisión de retirarse de la mesa de trabajo sin desarrollar su exposición financiera ni responder preguntas. A través de sus redes sociales, la funcionaria actualizó la cifra a más de 15 personas lesionadas, detallando que varias de ellas tuvieron que ser trasladadas de urgencia en ambulancias hacia distintos hospitales de la capital para recibir atención médica.

“Hay más de 15 personas lesionadas que me han reportado hasta el momento. Corrieron a toda nuestra gente a golpes, encapuchados, plenamente identificados como gente de la diputada de Morena, Diana Sánchez Barrios”, acusó la legisladora en un video.

Por su parte, la legisladora morenista rechazó categóricamente las graves acusaciones en su contra y aseguró haber sido víctima de agresiones físicas y verbales, incluyendo severos insultos transfóbicos, al intentar ingresar al Congreso de la CDMX. Sánchez Barrios señaló a presuntos "golpeadores" contratados por la administración de la alcaldía como los verdaderos responsables de generar el clima de intimidación, violencia y caos en las puertas del palacio legislativo.

El conflicto, lamentablemente, no se limitó a las calles aledañas ni a los empujones en la vía pública. Al interior del salón legislativo, la tensión continuó escalando de manera alarmante cuando Sánchez Barrios presuntamente agredió a la diputada priista Tania Larios, jalándole el cabello en medio de gritos de "no estás sola" y empujones que evidenciaron la profunda polarización, la intolerancia y la falta de diálogo constructivo entre las distintas fuerzas políticas que conviven en la capital del país.

Con información de El Informador

Foto: AFP