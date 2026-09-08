Alertan por más calor y sequías en Chiapas

– Especialista advierte que, si no se normalizan las lluvias, aumentaría la exposición a temperaturas extremas –

Chiapas podría enfrentar temporadas con mayor concentración de calor y posibles periodos de sequía durante los próximos años si el régimen de lluvias no recupera condiciones normales, advirtió un especialista de la Unicach.

De acuerdo con información publicada por OEM Informex, Marcelino García Benítez, investigador del Instituto de Investigación y Gestión de Riesgos y Cambio Climático, explicó que modelos climáticos elaborados con universidades de América, Europa y Asia muestran indicios de una intensificación del calor, aunque su comportamiento dependerá de las condiciones locales y regionales.

El investigador señaló que el próximo otoño y la llegada de los frentes fríos permitirán contrastar esos modelos con las condiciones reales que se presenten en Chiapas.

Ante posibles episodios de temperaturas extremas, planteó medidas de adaptación como refugios temporales en zonas de mayor riesgo, techos verdes y más vegetación en viviendas, patios y azoteas para reducir la acumulación de calor.

También recomendó mantener una adecuada hidratación durante periodos de altas temperaturas.

García Benítez indicó que las zonas con mayor pérdida de vegetación, deforestación o afectaciones por incendios forestales podrían ser más vulnerables, entre ellas algunas áreas de la Depresión Central.