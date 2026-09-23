Alertan por fraude vía SMS para robar datos bancarios

– Los mensajes simulan cargos no reconocidos y buscan que la víctima entregue datos o entre a enlaces falsos –

La Secretaría de Seguridad del Pueblo alertó sobre una modalidad de fraude mediante mensajes de texto, en la que delincuentes se hacen pasar por instituciones bancarias para obtener información personal y datos de tarjetas.

De acuerdo con la Guardia Estatal Cibernética, los mensajes advierten sobre supuestas compras o cargos no reconocidos y presionan a la víctima para ingresar a un enlace o llamar de inmediato a un número telefónico con el argumento de cancelar la operación.

La recomendación es no proporcionar datos de la tarjeta, evitar abrir enlaces enviados por SMS y revisar directamente los movimientos desde la aplicación oficial del banco. También se aconseja comunicarse únicamente al número de atención que aparece al reverso de la tarjeta.

La SSP, encabezada por Óscar Alberto Aparicio Avendaño, pidió mantener la calma ante este tipo de mensajes y verificar cualquier movimiento antes de responder.

En caso de fraude o intento de engaño, la ciudadanía puede reportarlo a los números 800 221 14 84, 961 6187603 y 961 618 76 04, o mediante la aplicación C5 Escudo Pakal.

La alerta busca evitar que una falsa urgencia termine en el robo de información o dinero de las cuentas bancarias.