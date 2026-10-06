﻿Alertan por formación de dos ciclones en México; ‘Simón’ e ‘Isaías’ afectarían al mismo tiempo

• El SMN vigila dos zonas de baja presión que podrían convertirse en los ciclones ‘Simón’ e ‘Isaías’ en los próximos días

López-Dóriga Digital

México.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) alertó la inminente formación de dos ciclones que afectarían a México al mismo tiempo.

En el océano Atlántico se encuentra una zona de baja presión con el 100 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas de Veracruz, en los próximos días.

Hasta la mañana de este 6 de octubre, el fenómeno meteorológico se ubicaba a 175 km al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz. Se desplaza hacia el este-noreste.

De convertirse en tormenta tropical, llevaría por nombre ‘Isaías‘.

En tanto, en el océano Pacífico se encuentra una zona de baja presión con 90 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico, en los próximos días, al sur de las costas de Oaxaca.

Hasta esta mañana, el fenómeno meteorológico se ubicaba a 500 km al sur-suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

De convertirse en tormenta tropical, se llamaría ‘Simón‘.

Cabe destacar que en la actual temporada de ciclones se esperan entre 18 y 21 en el Pacífico y entre 11 y 15 en el Atlántico.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: SMN