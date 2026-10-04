﻿Alertan lluvias severas en 9 estados; CNPC pide mantenerse alerta

• La CNPC pidió extremar precauciones ante las lluvias previstas en las próximas horas y emitió las siguientes recomendaciones

México.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó que se mantendrán las lluvias en gran parte del país, ante lo cual pidió a la población mantenerse alerta.

El pronóstico meteorológico advierte que las lluvias más severas se registrarán en Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche.

Se advierte que en dichos estados podría haber encharcamientos, aumento del nivel en ríos y arroyos, deslaves e inundaciones.

Asimismo, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Chiapas, Aguascalientes, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.Fútbol mexicano análisis

En dichas entidades también se espera actividad eléctrica y posible caída de granizo.

También se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos, además de intervalos de chubascos en Colima, Sonora y Chihuahua.

La CNPC recomienda extremar precauciones ante las lluvias previstas en las próximas horas.

Pide no cruzar ríos, vados, pasos a desnivel o cualquier zona con corrientes de agua rápida, ya que la fuerza del agua puede arrastrar personas y vehículos.

También invita a no tirar basura en la calle para evitar la obstrucción de coladeras y drenajes.

En caso de que la vivienda se encuentre en zona de riesgo, se recomienda evacuar a un refugio temporal o zona alta.

Asimismo, asegurar techos, láminas, macetas y cualquier o objeto suelto en balcones o azoteas que pueda desprenderse y causar daños.

Alejarse de bardas, árboles altos y estructuras metálicas o espectaculares durante las tormentas eléctricas.

Y conducir con extrema precaución ante el asfalto mojado, baja visibilidad y posibles encharcamientos, así como respetar los límites de velocidad, encender luces intermitentes y mantener una distancia segura con otros vehículos.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: EFE/Miguel Sierra