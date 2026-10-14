Alertan en Chiapas por engaños de secuestro virtual

– La SSP advierte sobre amenazas, aislamiento y clonación de voz para exigir dinero; pide colgar y llamar al 089 –

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) alertó a la población de Chiapas sobre el secuestro virtual, una modalidad de extorsión en la que delincuentes utilizan amenazas y engaños telefónicos para exigir dinero por la supuesta liberación de un familiar. La dependencia pidió no dejarse llevar por el miedo y verificar cualquier llamada sospechosa antes de realizar un pago.

La corporación, encabezada por Óscar Alberto Aparicio Avendaño, explicó que los extorsionadores pueden asegurar que tienen retenido a un ser querido, o manipular a la propia víctima para que se aísle en un hotel o algún espacio público y deje de comunicarse con sus familiares.

Otra de las modalidades señaladas es la clonación de voz, con la que los delincuentes simulan hablar como una persona conocida para hacer creer que está secuestrada. El objetivo es presionar a quien recibe la llamada para que entregue dinero sin comprobar lo sucedido.

Ante una situación así, la SSP recomendó mantener la calma, no compartir información personal y cortar la comunicación. Después, se debe intentar localizar directamente al familiar supuestamente retenido.

Para pedir ayuda o denunciar estos hechos están disponibles el 089 de denuncia anónima, el número de emergencias 911 y la aplicación C5 Escudo Pakal. La dependencia señaló que la difusión de estas medidas forma parte de su estrategia de prevención del delito. (Foto: Gobierno de México)