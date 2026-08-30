Alerta SSP nueva modalidad de ataque silencioso en WhatsApp

Con el objetivo de fortalecer entornos digitales más seguros, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Guardia Estatal Cibernética, alerta a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de ataque silencioso en la aplicación de WhatsApp para iOS, en el cual el ciberdelincuente logra accesar a la lista de contactos con la intención de solicitar dinero.

Personal especializado de la SSP informó que la manera de operar es mediante el acceso no autorizado, sin que la víctima tenga que abrir un enlace, sin códigos QR y sin aceptar inicios de sesión; esto derivado de fallos críticos de seguridad en el software de la mensajería instantánea.

Ante esta situación, los especialistas recomiendan a la ciudadanía: actualizar de manera inmediata la aplicación WhatsApp y el sistema operativo (mínimo iOS 16.7.12) y, en caso de identificar una situación de riesgo, realizar un reporte en la aplicación móvil C5 Escudo Pakal.

La SSP refrenda su compromiso de promover el autocuidado digital y el uso consciente de las plataformas digitales, con el objetivo de prevenir conductas que atenten contra la integridad y el patrimonio de las familias chiapanecas.