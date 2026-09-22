Alerta PC por lluvias intensas y deslaves en Chiapas

– Prevé hasta 150 milímetros y vigila una posible baja presión al sur del Golfo de Tehuantepec –

Chiapas mantendrá condiciones favorables para lluvias intensas y fuertes durante los próximos días, con riesgo de crecidas de ríos y arroyos, inundaciones, deslaves y derrumbes en distintas regiones del estado, informó la Secretaría de Protección Civil.

Para este miércoles se pronostican acumulados de 75.1 a 150 milímetros en Tulijá Tseltal Chol, Maya, Selva Lacandona, Frailesca, Istmo-Costa y Soconusco. También se esperan lluvias muy fuertes en Norte, De los Bosques, Altos Tsotsil Tseltal, Meseta Comiteca Tojolabal y Sierra Mariscal.

El jueves continuará el potencial de lluvias y se mantiene especial vigilancia sobre Istmo-Costa. Además, Protección Civil sigue el posible desarrollo de una zona de baja presión al sur del Golfo de Tehuantepec hacia finales de la semana y durante el fin de semana.

Aunque por ahora el sistema presenta baja probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, podría aportar mayor humedad hacia Chiapas y prolongar las tormentas, principalmente en el sur y la zona costera.

La dependencia advirtió que las lluvias pueden provocar aumentos repentinos en cauces, encharcamientos y deslizamientos de tierra. Pidió evitar cruzar ríos, arroyos y vados, conducir con precaución y mantenerse atento a los avisos oficiales.