﻿Alejandro Fernández lleva el espíritu mexicano a Las Vegas

• El “Rey de las Fiestas Patrias” se presentó ante el público de la ‘Ciudad que nunca duerme’ y estuvo acompañado por sus hijos

México.- Alejandro Fernández celebró las Fiestas Patrias con su tradicional concierto en Las Vegas, Nevada.

El “Rey de las Fiestas Patrias” se presentó ante el público de la ‘Ciudad que nunca duerme‘ y estuvo acompañado por sus hijos América, Valentina y Emiliano.

La celebración también contemplaba la participación de Camila, quien tenía previsto presentarse durante el festejo; sin embargo, su actuación tuvo que ser cancelada debido a problemas con su visa de trabajo.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: Especial