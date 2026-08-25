Alejandra, se cayó de la nube

Desde el Sur

Armando Chacón

Comenzamos… Alejandra Gómez Mendoza, se cayó de la nube en que andaba, como a diez mil metros de altura. La enfriaron. Ahora debe ser el IEPC (Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana), el que debe investigar e informar a los chiapanecos el monto y de donde salieron los recursos para que la ahora ex presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, realizará una extensa campaña proselitista disfrazada para presentar su informe legislativo. Desde el primer día en que Gómez Mendoza asumió la presidencia del Poder Legislativo, se dedicó a promover su imagen política y no a trabajar. Su desempeño como legisladora deja mucho que desear. Veremos que dice el IEPC.

Continuamos… En los círculos cercanos al que manda en Chiapas, se dice que Rafael Ruíz Morales, el ex de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas goza de una amistad sincera con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Rafael Ruiz ha mostrado lealtad, disciplina y honestidad en la responsabilidad que le encomendaron. Se comenta que pronto lo ubicaran en otra encomienda, se habla inclusive de colocarlo como titular de la Secretaría General de Gobierno y Mediación muy pronto. Ya veremos que dice ERA.

Seguimos… Todo lo contario del que aun despacha en el Inifech (Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo que, lo comentan al interior de esa institución sus colaboradores, solo ha demostrado ambición para embolsarse dinero de los recursos públicos. Este fulano, Idelfonso Jiménez, anda obsesionado con ser alcalde de Chilón, a costa de lo que sea y dejar ya saqueado al Inifech. Ser alcalde de Chilón le presentará la oportunidad de construirse otra plaza comercial como la que tiene en el lado poniente de la capital chiapaneca, esa que tiene nombre de Maya. Lo habitantes de Chilón no van a permitir que gentes de la calaña de Idelfonso Jiménez llegan a adueñarse de ese municipio. No olvidan todavía que cuando Leonardo Guirao Aguilar del partido verde, fue alcalde de Chilón utilizó los recursos municipales para publicitarse, recuerdan que hasta patrocinaba a reconocido boxeador profesional para que llevara su imagen en sus calzoncillos que usaba en los cuadriláteros cuando peleaba en escenarios internacionales, mientras el municipio de Chilón, con población mayoritariamente indígena y alto grado de marginación, su alcalde derrochaba el presupuesto. Guirao creo una fundación y organización donde él era el líder con recursos públicos. Nunca fue investigado. Dos ejemplos de corrupción. Será que van a permitir que Idelfonso que construya otra “placita Baktun”.

Terminamos… Ciudad Real, Ciudad de enormes contrastes. La alcaldesa de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci sintiéndose la dueña de la comarca, ha entregado a la sociedad rancia coleta, a la gente del dinero, a sus amigos, la ciudad, como los andadores donde los negocios utilizan los espacios públicos, como las banquetas, para colocar mesas y sillas o mobiliario como sombrillas y maceteras para sus clientes. Eso limita el tránsito de los visitantes. Sin embargo, las indígenas artesanas que venden su mercancía en vía pública, son perseguidas, encarcelados y su mercancía decomisada, para no ensuciar la imagen urbana ante los turistas cuando sabemos que la mayoría de los extranjeros que llegan a la Ciudad Colonial es para ver indígenas y comprar artesanías, eso es gran parte del atractivo. Parte del tour incluye la visita a Chamula, Zinacantán y otros pueblos originarios. No tendría nada que cuestionarle a la Ricci, si el Ayuntamiento lo presidiera un gobierno municipal con los colores de un partido de derecha, pero actualmente lo preside una alcaldesa que emigró del PAN a Morena. Debería ser un gobierno municipal que apoyará, que organizará comercialmente a las artesanas indígenas y no las persiguiera como delincuentes. En el destino turístico más importante de Chiapas, todos tienen cabida, los servicios deben ser prioritarios y de buena calidad, pero las mujeres originarias que son las verdaderas dueñas de ese lugar deben tener un espacio digno donde puedan comercializar sus productos sin ser violentadas. Pero a la Ricci le deja más ganancias los otros negocios. No cabe duda que la alcaldía de San Cristóbal de Las Casas es un excelente negocio, todas y todos los ex alcaldes se volvieron millonarios, todas y todos quieren volver a repetir… Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.