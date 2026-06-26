Alcoholismo dispara las consultas psicológicas

– Especialista advierte que cinco de cada diez pacientes nuevos buscan ayuda por consumo problemático de alcohol –

La dependencia al alcohol duplicó la demanda de atención psicológica en Chiapas después de la pandemia de Covid-19, de acuerdo con el psicólogo Luis Enrique López González, quien atiende casos en Tapachula, Comitán y Tuxtla Gutiérrez.

Según información publicada por Noticias de Chiapas, el especialista alertó que actualmente cinco de cada diez pacientes que llegan por primera vez a consulta lo hacen por problemas relacionados con el alcoholismo. Hace siete años, dijo, la proporción era de apenas dos o tres personas por cada diez.

López González señaló que el grupo más afectado se concentra en hombres adultos de 30 a 50 años. Explicó que muchos casos comenzaron con un consumo social, ligado a la convivencia o a la forma de interactuar, pero el aislamiento durante la pandemia aceleró cuadros de dependencia más severos.

El problema, añadió, ya no solo golpea la salud física, también afecta la salud mental, la convivencia familiar y la estabilidad de quienes no logran frenar el consumo. Por eso, varias familias buscan ayuda de manera urgente.

Entre las alternativas más frecuentes están el internamiento en centros de rehabilitación, los anexos comunitarios y agrupaciones de traslado. Para el especialista, el repunte muestra que el alcoholismo dejó de ser un asunto escondido en casa y empezó a llegar con más fuerza a los consultorios. (Foto: Forum Montau)