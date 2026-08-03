Alcaldes corruptos

DESDE EL SUR

Armando Chacón

Comenzamos… El Poder Legislativo de Chiapas, tal parece que va despareciendo, mientras las diputadas y diputados se muestran en las redes sociales divirtiéndose o presumiendo que regalan bombillas aprovechándose de las gentes humildes. Aparte de los escandalosos casos de corrupción y abuso de autoridad de varios alcaldes y alcaldesas, ahora se atreven amenazar de muerte a sus ciudadanos, como fue el caso del alcalde de César Gómez López, edil de Oxchuc. Ahora circula un video como prueba que el presidente de Chanal, Alejandro Gómez Entzín manda a encerrar a un colaborador por no servirle café con azúcar, también hay fotos del encarcelamiento. Mientras el Congreso del Estado y sus 40 “Cobradores” aún no se aprenden sus funciones. El aún presidente de la CEDH, el “Brujo” Borrayas se burla constantemente de los diputados, del Fiscal, del presidente del Poder Judicial y de otros funcionarios, y ni siquiera es llamado a dar una explicación de sus actos, de su comportamiento mediocre, abusivo, este personaje es un verdadero peligro para Chiapas, pues ha vivido del chantaje, dicen que tiene plaza de tiempo completo en la UNACH y nunca ha dado clases, comentan. Es Notario Público, además consiguió otra notaría para quien dice ser su “vástago”. El ombudsman acostumbra a correr al personal de ese órgano defensor de los derechos humanos, amenazándolos con sacarlos con la fuerza policiaca. El Congreso del Estado debería llamar a todo el personal que dio de baja sin justificación alguna en la CEDH para que den su versión, cuál es la causa de su enojo. Sería un escándalo nacional el tener un personaje de esa calaña cometiendo abusos y pisoteando los derechos de las mujeres y hombres que tienen la necesidad de laborar en esa dependencia. Por todos esos asuntos y otros muchos que no son atendidos, En Congreso de Chiapas que aún coordina Mario Guillén, va pasar a la historia por ser el peor Poder Legislativo de todo el país en todos los tiempos.

Continuamos… Uno de los políticos que ha dejado huella en su andar en el PRI, es el senador Manlio Fabio Beltrones. Ahora Beltrones ha sido marginado en las tareas del partido tricolor, ya no lo toman en cuenta. Trascendió que la dirigencia nacional del PVEM (Partido Verde Ecologista de México), se ha reunido con Manlio Fabio Beltrones y le han ofrecido la dirigencia nacional o la candidatura a la gubernatura de Sonora y otras para ocupar Curules en San Lázaro. Las conversaciones dicen van por buen camino. De concretarse este asunto, en Chiapas no dudamos que la actual militante de Movimiento Ciudadano, recapacite y apoye al que fuera su tutor político y se registre en el partido del Tucán para ser candidata a una diputación federal el año entrante por el partido verde y no por el naranja. La mujerada del colectivo 50 y más se volcará a impulsar al tucán. Tiempo al tiempo.

Terminamos… Los oportunistas activistas sociales de los migrantes, aparecen continuamente buscando reflectores para sacar provecho de la situación y negociar canonjías. Tal es el caso de un fulano que se llama Luis García Villagrán, y dice ser director del Centro de Dignificación Humana. Nuevamente en la Estación Migratoria de Tapachula, migrantes cubanos se amotinaron para evitar ser deportados a la isla, porque temen que al llegar sean privados de su libertad. A esta inconformidad se sumaron también migrantes de otros países que pretendieron incendiar las instalaciones de esa estación migratoria. Ningún migrante está contento cuando es deportado, primero de la Unión Americana y después de México a sus lugares de origen. Quedarse a vivir en México se ha convertido en el sueño de la mayoría de las familias de indocumentados, son miles los que ya se han instalado en territorio chiapaneco. Los activistas defensores de los migrantes, no se preocupan por recaudar víveres y llevarlos, por ayudarlos a regresar a sus países, no, los activistas se han convertido en verdaderos agitadores sociales que incitan a la población migrante a revelarse. Los habitantes del Soconusco están hartos de esta situación donde proliferan bandas de asaltantes y vividores que han llegado en las avalanchas de migrantes, que no quieren regresar a sus lugares de origen porque la mayoría encuentra mejores condiciones de vida aquí en México, pero ya no cabemos y también la crisis económica nos pegan duro. A los agitadores sociales que se ponen el disfraz de luchadores sociales, que únicamente desestabilizan la paz social, deben meterlos a la cárcel… Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.