Alcalde de Comitán presume caballos y desata críticas

– Mario Guillén exhibió ejemplares en redes mientras vecinos reclaman calles dañadas y problemas de agua –

El alcalde de Comitán, Mario Antonio Guillén Domínguez, publicó en redes sociales imágenes de varios caballos que presentó como parte de su afición ecuestre, lo que generó críticas entre usuarios que contrastaron esas exhibiciones con problemas de servicios e infraestructura en el municipio.

En las fotografías aparecen ejemplares de distintos colores, entre ellos un caballo negro, un potrillo, otro beige y dos más de blanco con negro. El texto difundido estima que algunos podrían superar los 100 mil pesos, aunque el valor de un caballo depende de factores como raza, linaje, edad y entrenamiento.

De acuerdo con El Universal, Guillén Domínguez percibe alrededor de 80 mil pesos como presidente municipal. El mismo medio retomó inconformidades de habitantes por calles deterioradas y colonias que, aseguran, llevan años con problemas en el suministro de agua.

La afición del edil ya había generado polémica en abril, cuando se informó que recibió como regalo dos esculturas de caballos frisones valuadas entre 80 y 100 mil pesos. También se señaló que personal de Protección Civil habría participado en su traslado hasta un rancho de Jalisco.

Las publicaciones recientes reavivaron los cuestionamientos sobre las prioridades del alcalde, aunque no existe en la información presentada evidencia de que los caballos hayan sido adquiridos con recursos públicos.