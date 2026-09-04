Alarma por aumento de suicidios entre jóvenes

– Llaven Abarca advierte más casos entre adolescentes; la FGE prepara acciones con escuelas, especialistas y familias –

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, advirtió sobre un incremento de suicidios entre adolescentes y jóvenes en Chiapas, con una concentración preocupante de casos en Tuxtla Gutiérrez.

El titular de la Fiscalía General del Estado señaló que el fenómeno requiere atención conjunta entre autoridades, instituciones educativas, especialistas en salud mental y familias.

Llaven Abarca explicó que la FGE trabaja de manera interinstitucional para fortalecer la detección de factores de riesgo y brindar acompañamiento oportuno a quienes atraviesan situaciones que puedan poner en peligro su vida.

El fiscal sostuvo que la prevención no puede limitarse a una sola dependencia y que se necesita coordinación para atender a adolescentes y jóvenes antes de que las crisis escalen.

Durante un encuentro con medios, también informó sobre el reforzamiento de la seguridad en la zona de Los Chimalapas y señaló que existe coordinación entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno para prevenir hechos de violencia y mantener vigilancia en la región.

La Fiscalía, indicó, continuará participando en las acciones de prevención y atención relacionadas tanto con salud mental como con los puntos de seguridad que permanecen bajo observación en el estado.