﻿Al menos 19 niños muertos en Yemen en medio de la escalada de violencia

• De acuerdo con Save the Children, más del 80 % de las víctimas infantiles fueron consecuencia de ataques aéreos, bombardeos y el uso de drones

Yemen.- Al menos 19 niños perdieron la vida y otros 49 resultaron heridos en Yemen entre el 1 de agosto y el 9 de septiembre, periodo en el que la violencia se intensificó en distintas zonas del país. De acuerdo con Save the Children, más del 80 % de las víctimas infantiles fueron consecuencia de ataques aéreos, bombardeos y el uso de drones.

La organización informó que estas cifras forman parte de un balance total de 117 civiles muertos y 206 heridos durante ese mismo periodo.

Al menos 175 víctimas se registraron en una sola semana, del 3 al 9 de septiembre, entre ellas 43 niños, lo que supone la cifra semanal más alta de víctimas infantiles registrada por Save the Children en los últimos 12 meses.

Al menos 28 niños han sido derivados a Save the Children para recibir tratamiento médico vital, según la organización.

La organización advirtió además en una nota que las familias de desplazados que están llegando a los centros de acogida lo hacen con escasas pertenencias y a unos lugares que ya funcionaban por encima de su capacidad.

Save the Children señaló que a la reciente ola de violencia se están sumando brotes de sarampión, diarrea acuosa aguda y cólera, así como un periodo de fuertes lluvias y crecidas repentinas, lo que amenaza con agravar la crisis humanitaria de Yemen.

Según la ONG, 22,3 millones de personas, entre ellas 12,2 millones de niños, necesitan asistencia humanitaria y protección este año, mientras que el plan de respuesta de la ONU para 2026 solo cuenta con un 20 % de la financiación necesaria.

El conflicto armado en Yemen, que en 2022 quedó pausado tras un alto el fuego mediado por Naciones Unidas, se reactivó con toda su virulencia en las últimas semanas, después de que en abril Arabia Saudí, que participa en el conflicto como principal valedor del gobierno reconocido internacionalmente, atacara el aeropuerto de Saná para impedir el aterrizaje de un avión iraní.

Hace menos de una semana, el grupo insurgente de los hutíes, respaldados por Teherán y que controlan la capital Saná y amplias zonas del norte y el noroeste del país desde 2014, lanzó una ofensiva sobre la costa del mar Rojo en dirección al estratégico estrecho de Bab el Mandeb, que les ha llevado a controlar toda la provincia de Al Hudeida, la ciudad de Moca y varias islas claves en el mar Rojo.

Con información de EFE

Foto: EFE/STRINGER