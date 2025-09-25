Ahorcamiento, la causa de muerte de Johana: FGE

– La Fiscalía General del Estado abrió una investigación tras confirmar que la mujer se habría suicidado –

Una mujer fue encontrada sin vida al interior de su vivienda en la colonia Montecristo, en Tuxtla Gutiérrez, durante la noche del martes.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 21:45 horas, cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de una persona suspendida de una soga dentro de la casa.

De acuerdo con información publicada por el medio Vórtice, elementos de la policía municipal y estatal acudieron al sitio, donde solicitaron la presencia de una unidad de emergencias. Paramédicos valoraron a la mujer, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado informó que la persona fue identificada como Johana “N”, de 38 años de edad.

La dependencia indicó que se inició una carpeta de investigación por la muerte registrada el 23 de septiembre de 2025, en la colonia Montecristo.

Peritos de la Dirección de Servicios Periciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Forense. La necropsia de ley estableció que la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica por ahorcamiento, tratándose de un suicidio.

Las autoridades reiteraron que el caso continuará bajo investigación, a fin de agotar todas las líneas correspondientes y brindar certeza a los familiares. (Foto: El Centinela)