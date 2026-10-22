Aguas negras dañan casas y terrenos de Tonalá

– Vecinos denuncian drenajes colapsados y posibles pérdidas de ganado; piden revisar un dique ante otro desborde –

Habitantes de Tonalá, en la costa de Chiapas, denunciaron que las aguas negras desbordadas de la red de drenaje están afectando viviendas, terrenos y actividades ganaderas. Los vecinos atribuyen el problema a posibles taponamientos y aseguran que, pese a sus solicitudes de ayuda, todavía no reciben una solución definitiva.

Uno de los afectados expuso en las redes sociales que su casa y su terreno resultaron dañados por un derrame de aguas residuales. Señaló que también sufrió perjuicios en sus actividades pecuarias y afirmó que ha buscado apoyo de autoridades municipales, estatales y federales sin obtener una respuesta satisfactoria.

Las quejas incluyen a la colonia Democrática Chiapaneca, en la cabecera municipal, donde residentes reportan el colapso del drenaje sanitario y la salida de aguas negras. También se mencionan muertes de ganado bovino, aunque no existe un dictamen técnico que confirme que los animales murieron a causa de la contaminación.

Los denunciantes aseguran que hace unos 15 días recibieron compromisos de atención de autoridades estatales, pero no conocen avances concretos. Tampoco se han dado a conocer los términos de esos acuerdos.

Advirtieron que podría ocurrir otro desbordamiento en una zona donde existe un dique. Los habitantes piden inspeccionar la red, conocer el origen de las fugas y tomar medidas para evitar nuevos daños.