Aguaceros dejan daños viales en varios puntos

– Hay derrumbes, un dren colapsado y caída de rocas; Protección Civil mantiene recorridos en Tuxtla y Tapachula –

Las lluvias asociadas a la Depresión Tropical Dieciocho-E dejaron este domingo nuevas afectaciones en carreteras, drenajes y cauces de Chiapas, mientras Protección Civil mantiene recorridos de vigilancia en distintos municipios.

En Ángel Albino Corzo colapsó el dren pluvial Benito Juárez–Tigrilla. El Ayuntamiento mantiene habilitado un carril mientras continúan trabajos provisionales de rehabilitación en una zona que ya había sido inspeccionada por autoridades de infraestructura.

También se reportaron derrumbes y material rocoso en tramos de Cintalapa, Copainalá–Chicoasén y Ocozocoautla–Cintalapa. En este último punto, a la altura del kilómetro 50, la vialidad quedó obstruida de manera preliminar.

En el tramo Puerto Cate–Huitiupán, la caída de rocas en Las Limas y una alcantarilla obstruida en Berlín bloquearon momentáneamente el paso. Tras el retiro del material y labores de desazolve, la circulación fue restablecida.

En Tapachula, Protección Civil retiró un árbol de unos 15 metros que cayó sobre el cauce del río Texcuyuapan y mantiene recorridos en los ríos Coatán, de Janeiro, Tripillo y Texcuyuapan.

En Tuxtla Gutiérrez continúan recorridos preventivos en puntos considerados prioritarios. Las autoridades pidieron evitar ríos y arroyos, reducir la velocidad en zonas afectadas y atender las indicaciones oficiales.