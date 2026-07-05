Afición chiapaneca y Ramírez viven con intensidad el partido de México

· Más de 26 mil 500 personas se reunieron en la explanada del Estadio Víctor Manuel Reyna, en Tuxtla Gutiérrez

En un ambiente de emoción, orgullo nacional y gran entusiasmo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar disfrutó, junto a más de 26 mil 500 aficionadas y aficionados chiapanecos reunidos en el Estadio Víctor Manuel Reyna, en Tuxtla Gutiérrez, el partido de octavos de final entre la Selección Mexicana e Inglaterra.

El mandatario convivió con niñas, niños, jóvenes y personas adultas que siguieron de principio a fin este intenso y reñido duelo mundialista. Entre porras, aplausos y muestras de apoyo al representativo nacional, reconocieron el esfuerzo y la entrega de la Selección Mexicana, que dejó todo en la cancha durante esta etapa de la Copa Mundial.