Advierten de nueva forma de extorsión en Chiapas

– Delincuentes simulan vigilar a sus víctimas, exigen depósitos y amenazan con daños contra su familia o patrimonio –

La Secretaría de Seguridad del Pueblo alertó sobre una modalidad de extorsión en Chiapas en la que delincuentes utilizan información de geolocalización de WhatsApp para hacer creer a sus víctimas que conocen sus movimientos y exigirles dinero bajo amenazas.

De acuerdo con la dependencia, en los últimos días se recibieron denuncias de personas que recibieron mensajes de supuestos integrantes de grupos del crimen organizado. Durante la conversación, los extorsionadores envían una ubicación en tiempo real y aseguran conocer el punto exacto donde se encuentra la víctima.

Después ofrecen una supuesta protección y exigen depósitos a determinadas cuentas, con la amenaza de causar daños a su patrimonio o a integrantes de su familia si no cumplen con el pago.

Personal especializado de la SSP explicó que los responsables recurren a información digital y datos publicados en redes sociales para construir la apariencia de que mantienen vigilancia en tiempo real, aunque la dependencia no precisó cuántas víctimas han denunciado este mecanismo.

La Guardia Estatal Cibernética recomendó no responder estos mensajes, bloquear el número y reportarlo al 089 de Denuncia Anónima o mediante la aplicación No te Enganches.

También pidió evitar publicar datos personales sensibles en redes sociales o proporcionarlos en páginas de procedencia dudosa.