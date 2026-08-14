﻿Adulto mayor atropella a 15 personas en feria de Zacatlán

• Un adulto mayor al parecer sufrió una descompensación diabética y atropelló a 15 personas en una feria

Puebla.- Un adulto mayor al parecer sufrió una descompensación diabética cuando iba al volante y atropelló a 15 personas en una feria en Zacatlán.

El hecho ocurrió el miércoles 12 de agosto cerca de las 8:30 de la mañana en el Andador Benito Juárez ubicado en el Centro Histórico de Zacatlán, en el estado de Puebla.

A través de las redes sociales se difundieron un par de videos de cámaras de vigilancia en los cuales se muestra el momento del accidente.

En el clip se aprecia la zona concurrida por transeúntes, ya que se celebra la Gran Feria de la Manzana en Zacatlán, posteriormente se aprecia el paso a toda velocidad de un vehículo azul que embiste un puesto ambulante y a las personas más adelante.

Los transeúntes entraron en pánico por lo que de inmediato llamaron a las autoridades, además, detuvieron al responsable del hecho con la intención de que no huyera.

La prensa local reportó que el adulto mayor de 64 años de edad y acudió a la zona porque previamente dejó a su nieta, quien participa en el pabellón frutícola con la venta de productos elaborados con manzana.

Sobre la causa del accidente, trascendió que el conductor sufrió una descompensación diabética y un evento cerebrovascular por lo que perdió el control del vehículo y atropelló a las personas en el paso peatonal.

Tras el caso, Bety Sánchez Galindo, alcaldesa de Zacatlán, informó en sus redes sociales que las personas afectadas recibieron atención médica en el Hospital General del municipio y “se encuentran estables y fuera de peligro”.

Además de ello, informó Sánchez Galindo que las autoridades competentes aseguraron el vehículo y el conductor está detenido como parte de las diligencias correspondientes.

“Al parecer, presenta un tema de salud que pudo ser la causa que desencadenó este suceso”, dijo la edil de Zacatlán y agregó que los resultados de los peritajes permitirán corroborar o descartar la aparente causa del siniestro.

Con información de 24 Horas

Foto: Captura de Pantalla