DESDE EL SUR

Armando Chacón

ADONAHÍ, PELIGROSO ACOSADOR SUELTO

Comenzamos… En la Nueva ERA no existen los compadrazgos, existen compromisos de trabajo, actuar con responsabilidad, con honestidad, con lealtad. Un funcionario más en esta administración fue cesado fulminantemente, como muchas y muchos que recibieron una oportunidad para servir y se dedicaron a divertirse, a la farándula, como influencias, ahora están fuera, eso deben entenderlo las y los faranduleros funcionarios que se dedican a utilizar las redes sociales para exhibirse. El acosador de Adonahí Sánchez Osorio fue quitado del cargo de director del Instituto del Deporte de Chiapas y en su lugar fue designada Bárbara Altuzar Galindo. El INDEPORTE ha sido utilizado por los anteriores gobernantes para colocar a sus amigos o amigas, la compra de uniformes y equipo deportivo se ha convertido en un gran negocio. Los viáticos para los directivos para asistir a las competencias es otro gran saqueo de los directivos, mandan la hoja de comisión con el entrenador, les sellan en el lugar sede y justifican de esa manera el cobro de los supuestos viajes. Ahora que se va Adonahí, la ASE (Auditoria Superior del Estado) debe practicar una exhaustiva auditoria para conocer las irregularidades que deben existir en la aplicación del presupuesto, se darán cuenta de grandes desvíos de recursos. Pero lo más importante es que el ahora ex director del INDEPORTE, Adonahí Sánchez Osorio debe ser recluido en una celda de El Amate por depravado, de seguir en la calle muchas jovencitas están en peligro, los padres de familia están preocupados. Por cierto, sigue pendiente el esclarecimiento de la muerte de una destacada deportista que fue encontrada, en el año 2020, sin vida en uno de los baños en el complejo deportivo de esa institución, Jade Guadalupe Yuing Gómez se llamaba la niña. Tania Valeria Robles era la directora que no recibió sanción alguna. Cuando William Maldonado Mauregui estuvo al frente de esa institución desparecieron cuatro años las becas mensuales para 40 deportistas de alto rendimiento, además de inflar facturas por la compra de uniformes, zapatos, material y equipo deportivo, adquisición de combustible, desvió total del presupuesto a la Villa Olímpica, al área de Medicina y Rehabilitación Deportiva donde también había en la nómina “aviadores”, y el presupuesto para mantenimiento de las instalaciones deportivas. Esa es un poco de historia del INDEPORTE, donde varias ex directoras y ex directores y sus administradores se hicieron ricos. Hoy el depravado de Adonahí no puede irse tranquilo, debe recibir castigo por el acoso a las niñas deportistas, como lo publicaron en las redes.

Continuamos… La herencia maldita del que fuera secretario de Gobierno y el principal operador político en nuestra entidad, Ismael Brito Mazariegos sigue presente. En Altamirano, Chiapas, pobladores de más de cincuenta comunidades y barrios marcharon para recordar a sus familiares y amigos que fueron asesinados por grupos paramilitares que se ubicaron en esa región. La gente que participó en la protesta señaló a los responsables de los hechos que siguen impunes, andan libres. La enorme marcha recorrió varias calles de la cabecera municipal de ese municipio terminando en el centro de la ciudad, con gritos exigían justicia para los muertos y castigo para los asesinos. La protesta concluyo con un mitin donde intervinieron lideres políticos y sociales para exigir se detuviera y encarcelara a los integrantes de esos grupos paramilitares que asesina sin piedad. Altamirano, ubicado en región Selva ha sido golpeado por la violencia durante décadas, las víctimas son muchas, recordemos que ese lugar fue el corazón del zapatismo. La gente al retirarse advirtió que las protestas seguirán hasta ser escuchados, también dijeron que de ser necesario vendrán a la capital. Así las cosas, en la Selva.

Terminamos… En Bella Vista cada mañana amanecen estrenando alcalde, en menos de un año han tenido tres presidentes municipales que han sido nombrados por el Congreso del Estado como interinos. Este municipio enclavado en la Sierra chiapaneca se ha vuelto ingobernable y dicen, son los grupos del crimen organizado los que mandan en esa región, donde los ediles son amenazados, o renuncian o son asesinados, como el desafortunado candidato a la alcaldía de Frontera Comalapa en el pasado proceso electoral Jesús Alaín Anzueto Roblero que fue asesinado a balazos por sujetos no identificados. Por cierto, por aquel lugar, en Amatenango, ahora circula un video donde señalan al alcalde de formar parte de la delincuencia organizada, por lo que exigen sea investigado por las autoridades judiciales y castigarlo. Los focos de alerta siguen encendidos en la región Sierra y Fronteriza mientras el espectro de Brito Mazariegos campea esa zona.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.