﻿Adam Silver ve “mucho potencial” en CDMX para una franquicia de la NBA

• Adam Silver, comisionado de la NBA, afirmó que la Ciudad de México (CDMX) es una sede viable para una franquicia de la liga

EFE

Estados Unidos.- El comisionado de la NBA, Adam Silver, afirmó que la Ciudad de México (CDMX) se perfila como un candidato viable para albergar una franquicia de la liga en un futuro, destacando el potencial del mercado mexicano por su afición y ubicación geográfica.

Durante una entrevista para el programa de The Pat McAfee Show, el directivo abordó los planes de crecimiento de la liga. Si bien confirmó que Las Vegas y Seattle son las opciones prioritarias y en conversaciones más avanzadas para las próximas incorporaciones, subrayó la importancia de la capital mexicana a largo plazo.

Silver destacó que la Ciudad de México cuenta con un mercado en constante crecimiento para la liga.

“Como ya he mencionado, quizás más adelante esté CDMX, donde hay una enorme y creciente afición al baloncesto, incluyendo una gran población mexicoamericana, por lo que hay un montón de oportunidades diferentes ahí fuera, y ya sabes que estamos en conversaciones con Las Vegas y Seattle”, refirió

El comisionado de la NBA puntualizó que la logística de traslado es favorable, ejemplificando que un vuelo de Nueva York a la CDMX resulta más corto que uno de Nueva York a Los Ángeles.

También mencionó la existencia de conversaciones sobre la construcción de una nueva arena en la capital del país, lo cual fortalecería la viabilidad del proyecto.

El titular de la NBA aclaró que la llegada de un equipo a la CDMX no forma parte de los planes inmediatos de la organización, pero reiteró que el mercado mexicano posee un alto potencial para una eventual expansión en el largo plazo.

Con información de ESPN

Foto: EFE