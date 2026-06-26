﻿Adal Ramones vuelve a los monólogos pero es rechazado en redes

• El comediante estrenó un segmento en «El Otro Mundial» de Latinus junto a Paco de Miguel, pero las nuevas generaciones criticaron duramente su estilo en plataformas digitales

México.- ¿Te has preguntado si la comedia de tu infancia sobrevive al paso del tiempo? Adal Ramones intentó demostrarlo al regresar a los monólogos tras 19 años de ausencia, pero su debut en el programa El Otro Mundial solo generó una ola de críticas implacables en las redes sociales actuales.

El icónico conductor que marcó a toda una generación en la televisión mexicana reapareció este viernes en las pantallas digitales. Su objetivo principal era revivir el formato nocturno que lo llevó a la cima de la fama durante la década de los noventa y principios de los dos mil.

Su esperada participación se materializó a través de la plataforma informativa Latinus, donde buscó conectar nuevamente con el público. El presentador apostó por su clásico estilo de comedia, confiando en que la nostalgia sería suficiente para cautivar a los espectadores que lo siguieron fielmente en el pasado.

Sin embargo, el choque generacional fue más que evidente desde los primeros minutos de esta transmisión especial. Lo que pretendía ser un regreso triunfal se transformó rápidamente en un crudo recordatorio de cómo han evolucionado los estándares del entretenimiento y el humor en la era del internet.

Las audiencias más jóvenes no tardaron en acudir a la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter) para expresar su descontento. En cuestión de minutos, los internautas comenzaron a cuestionar severamente el ingenio del presentador regiomontano, volviendo su nombre una de las principales tendencias de la conversación digital.

«¿Esto le daba risa a mis papás?», fue uno de los comentarios lapidarios que más resonó y se viralizó durante la jornada. Esta simple pregunta encapsuló el sentir de una nueva generación que percibe las rutinas del comediante como un producto caduco, carente de la chispa que alguna vez tuvo.

El polémico segmento comenzó con una fuerte dosis de nostalgia cuando el comediante tomó el micrófono central. Mirando fijamente a la cámara, pronunció su legendaria y recordada frase: «¿Quieren monólogo?», esperando desatar la euforia de quienes crecieron viéndolo cada martes por la noche en la televisión abierta.

Frente a un público conformado exclusivamente por colaboradores del propio medio de comunicación, el presentador intentó arrancar carcajadas inmediatas. Para lograrlo, decidió abordar temas de coyuntura actual, buscando demostrar que su capacidad de análisis satírico seguía tan afilada como en sus mejores años frente a la pantalla chica.

Su rutina principal se centró en lanzar una ácida crítica hacia los elevados costos logísticos y de boletaje. Específicamente, ironizó sobre lo difícil que será para un ciudadano promedio asistir a los partidos del Mundial 2026, bromeando con la idea de tener que trabajar en el estadio para costearlos.

Durante su intervención, incluso hizo una referencia directa al expresidente Andrés Manuel López Obrador y su particular vocabulario político. Ramones aseguró en tono de burla que el magno evento deportivo se había convertido en una experiencia exclusiva para gente «fifí», utilizando el popular término acuñado por el político tabasqueño.

La dinámica del programa dio un giro completamente inesperado cuando un invitado sorpresa irrumpió en el estudio de grabación. Se trataba del reconocido creador de contenido Paco de Miguel, cuya entrada estaba planeada para inyectar frescura y atraer a los usuarios más jóvenes hacia la transmisión del monólogo.

El popular tiktoker apareció caracterizado como una ficticia y exagerada exesposa del veterano conductor, buscando generar un contraste humorístico inmediato. La intención de la producción era clara: enfrentar a dos figuras de distintas épocas para crear una sinergia cómica que pudiera satisfacer tanto a los nostálgicos como a los centennials.

Una mezcla de estilos que no convenció a la audiencia

A partir de ese preciso momento, el sketch se transformó en un constante ir y venir de interrupciones planificadas. La estructura clásica del monólogo se rompió por completo, dando paso a una rutina de improvisación aparente que rápidamente comenzó a sentirse pesada y poco natural para los espectadores conectados.

Ramones intentaba desesperadamente mantener el hilo conductor de su monólogo original mientras lidiaba con las constantes intervenciones de su supuesta expareja. El esfuerzo por equilibrar su narrativa con los remates del influencer resultó en una coreografía cómica tropezada, donde los silencios incómodos fueron más notorios que las risas genuinas.

Lamentablemente, la ambiciosa fusión de la comedia tradicional televisiva con el humor rápido de las redes sociales no logró el impacto deseado. En lugar de potenciar las habilidades de ambos talentos, el experimento terminó diluyendo la esencia de los dos, dejando una sensación de vacío en la audiencia digital.

Los implacables internautas no solo tundieron al veterano presentador de Otro Rollo, sino que también lanzaron duras críticas contra el joven invitado. La decepción fue generalizada, demostrando que juntar a dos personalidades famosas no garantiza automáticamente un producto de calidad ni el favor del exigente tribunal del internet.

Muchos usuarios cuestionaron severamente la contratación de De Miguel para este proyecto en particular. Argumentaron que, existiendo tantos influencers verdaderamente simpáticos en la actualidad, su participación carecía de gracia, se sentía forzada y demostraba que su estilo de comedia también podría estar pasando de moda rápidamente.

Con información de El Informador

Foto: El Informador