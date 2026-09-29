Acusan intento de despojo en mercado de Ocosingo

– Integrantes del CNI acusan hostigamiento, amenazas y acciones legales contra comerciantes del Belisario Domínguez –

Integrantes de la Comisión de Locatarios Afectados, adheridos al Congreso Nacional Indígena (CNI) “Samir Flores Soberanes” de la Zona 10 Patria Nueva, denunciaron hostigamiento, judicialización y un intento de despojo dentro del Mercado Tradicional Belisario Domínguez, en Ocosingo.

A través de un comunicado, la agrupación de origen tseltal acusó a la directiva de la Coalición de Locatarios, encabezada por Silvia Reyes Sánchez, de ejercer amenazas, agresiones y promover acciones legales contra algunos comerciantes.

Entre los casos expuestos mencionaron a Enrique López Entzin, quien el dos de septiembre fue notificado de una demanda civil radicada en el Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ocosingo, bajo el expediente 494/2026.

También señalaron presunto hostigamiento contra Enrique López Sántiz y otros incidentes ocurridos durante junio y julio dentro del mercado.

Los denunciantes aseguraron que son copropietarios y fundadores de la coalición desde 1985 y sostuvieron que existe riesgo de perder sus espacios de trabajo.

El colectivo acusó además omisión de autoridades federales, estatales y municipales ante sus denuncias. Finalmente, exigió frenar el hostigamiento, garantizar la integridad de los comerciantes afectados y pidió acompañamiento de organismos defensores de derechos humanos y de la sociedad civil.