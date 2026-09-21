Acusan a juez de facilitar despojo en Las Conchitas

– Colonos señalan a Edmar Ángel Juárez y al Poder Judicial por presuntas irregularidades, amenazas y cobros en Tapachula –

Habitantes de la colonia Las Conchitas, en Tapachula, acusaron al juez Edmar Ángel Juárez de haber facilitado documentación que, según su versión, podría ser utilizada para intentar despojarlos de sus terrenos, y cuestionaron al Poder Judicial del Estado por no garantizar imparcialidad en el conflicto.

Los colonos se manifestaron este lunes frente a las instalaciones del Poder Judicial en Tuxtla Gutiérrez para exigir una revisión de los procedimientos relacionados con sus propiedades.

Durante la protesta señalaron que a algunos propietarios se les habría exigido el pago de hasta 250 mil pesos por terreno, bajo la advertencia de posibles desalojos.

También denunciaron amenazas contra sus familias, incluidos menores de edad y mujeres. Los manifestantes pidieron investigar tanto a particulares como a servidores públicos que, aseguran, estarían vinculados con estas presuntas irregularidades.

El conflicto ya había sido expuesto el 17 de septiembre ante la Fiscalía de la Zona Costa, donde Roberto López Mazariegos denunció amenazas de muerte y afirmó que algunas familias abandonaron la colonia por temor.

Los habitantes exigieron al Poder Judicial revisar la actuación del juez y garantizar que cualquier procedimiento sobre los predios se realice conforme a derecho. Hasta el momento no se conoce una resolución oficial sobre los señalamientos planteados.