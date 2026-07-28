Acusan a chiapanecos de pesca ilegal en Coatzacoalcos

– Pescadores señalan que embarcaciones con matrícula de Chiapas colocan redes durante la veda del cangrejo –

Pescadores de Coatzacoalcos denunciaron que embarcaciones con matrícula de Chiapas estarían involucradas en la captura ilegal de cangrejo azul y cangrejo moro durante el periodo de veda en los manglares de esa región de Veracruz.

Román Domínguez Jiménez, presidente del Consejo de Vigilancia de la Sociedad Cooperativa Gavilán, afirmó que personas ajenas a la zona ingresan para colocar redes que no solo atrapan ejemplares adultos, sino también crías, lo que afecta la reproducción de ambas especies.

De acuerdo con información publicada por el medio Sureste Sur, las embarcaciones señaladas portarían matrículas de Chiapas y Tabasco. Los pescadores indicaron que, al detectar la actividad, pidieron a los responsables retirar las redes, pero la solicitud fue ignorada.

La cooperativa presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para que investigue los hechos y refuerce la vigilancia en los manglares y en el río Coatzacoalcos.

La veda del cangrejo azul comenzó el primero de julio. Los pescadores advirtieron que violar esta disposición pone en riesgo la población de cangrejos y también el sustento de quienes dependen legalmente de esta actividad.

También solicitaron operativos constantes para impedir que las redes permanezcan en las zonas de reproducción. (Fotos: La Prensa en Acayucan)