Acumula Chiapas cuatro muertes por golpes de calor

– La entidad registra 64 personas afectadas por altas temperaturas y ocupa el tercer lugar nacional en defunciones –

Chiapas acumula cuatro muertes relacionadas con las altas temperaturas, todas provocadas por golpes de calor, lo que coloca al estado en el tercer lugar nacional con más defunciones por este fenómeno.

Hasta el pasado mes de julio, 64 personas presentaron daños a la salud por el calor extremo, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados. De ese total, 58 casos correspondieron a golpes de calor, cuatro a deshidratación y dos a quemaduras.

A nivel nacional se reportan mil 486 personas afectadas y 65 fallecimientos asociados con las altas temperaturas.

Las autoridades recomendaron evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, usar ropa holgada y de colores claros, mantenerse hidratado y no realizar actividades físicas intensas bajo el sol.

También pidieron consumir frutas y verduras, utilizar protector solar, gorra, sombrero y lentes oscuros, además de evitar bebidas alcohólicas y no permanecer dentro de vehículos cerrados.

La alerta incluye a niñas, niños, personas adultas mayores y con discapacidad, quienes no deben quedarse dentro de automóviles bajo el sol.