﻿Acuerdo petrolero entre EU y Venezuela durará 25 años

• La iniciativa prevé una amplia participación de capital extranjero en la industria venezolana mientras sectores del oficialismo cuestionan el control cedido a Washington

Venezuela.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este sábado que el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años con un objetivo de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios.

“Nuestra meta va más allá con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol, Eni, Shell, BP, entre otros. Queremos ser una potencia energética”, señaló la mandataria en un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209 mil 335 millones de dólares en virtud del convenio.

“En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país”, indicó.

Rodríguez agregó que este proyecto contempla el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco —una zona que abarca más de 55 mil kilómetros cuadrados ubicada en el este y centro-este del país—, con regalías mínimas de 16% e impuesto sobre la renta del 34%, lo que, consideró, permitirá apalancar la recuperación económica de Venezuela.

Igualmente, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por su esfuerzo para lograr este acuerdo.

“Pero hay algo que debe quedar absolutamente claro, Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”, subrayó la mandataria encargada, tras defender que en este acuerdo “cada parte aporta aquello que puede hacer mejor”.

La presidenta destacó que Estados Unidos aportará capital, tecnología y capacidad operativa para “adelantar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por las sanciones”.

En ese contexto, afirmó que los venezolanos “tienen derecho a saber cuánto se invierte, cuánto se produce, cuánto recibe el Estado y cuáles son las condiciones para los operadores”.

Chavismo rechaza acuerdo energético

Decenas de seguidores del chavismo duro salieron a las calles del centro de Caracas para rechazar la presencia de Estados Unidos en Venezuela y exigir la liberación de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, detenidos el 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

Los manifestantes se concentraron cerca de la sede de la Asamblea Nacional, donde distribuyeron un manifiesto entre los transeúntes y acusaron a Trump de “asesino”.

Humberto Vargas, portavoz del Frente Popular Antiimperialista, explicó a los medios de comunicación reunidos que la postura del grupo con una frase que resume la paradoja del movimiento: “Para nosotros el Gobierno es víctima de lo que está pasando”.

Con información de EFE

Foto: AP