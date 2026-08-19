Acribillan a motociclista en calles de Tapachula

– Sujetos a bordo de una camioneta le dispararon en al menos nueve ocasiones sobre la 18 Oriente; no hay detenidos –

Un ataque armado registrado la noche de este miércoles cobró la vida de un hombre de 36 años en la ciudad de Tapachula, luego de ser alcanzado y ejecutado por sujetos desconocidos cuando transitaba a bordo de su motocicleta.

La víctima fue identificada como Hermilio de Jesús, quien se desplazaba sobre la 18 Oriente, entre la 11 y 13 Sur, cuando fue interceptado por ocupantes de una camioneta.

De acuerdo con las primeras indagatorias en la escena del crimen, los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones, realizándose al menos nueve disparos, de los cuales cuatro impactaron directamente en el cuerpo del motociclista, provocando que cayera herido de gravedad sobre la carpeta asfáltica.

Rescatistas y paramédicos acudieron al lugar tras las llamadas de auxilio realizadas por vecinos que escucharon las ráfagas; sin embargo, al intentar darle los primeros auxilios confirmaron que el agredido ya no presentaba signos vitales.

Elementos de distintas corporaciones policiacas acordonaron la zona e implementaron un operativo de búsqueda hacia el libramiento, ruta por la cual se presume que escaparon los responsables. Peritos de la Fiscalía General del Estado levantaron el cuerpo e iniciaron las diligencias para esclarecer el móvil de la agresión y dar con los homicidas. (Foto: Diario del Sur)