Abandonan restos humanos en la Calzada Mactumactzá

– Vecinos alertaron al 911 tras localizar partes de una persona cerca del fraccionamiento La Cima Country Club –

Restos humanos fueron localizados la mañana de este jueves sobre la Calzada Mactumactzá, a la altura del fraccionamiento La Cima Country Club, en Tuxtla Gutiérrez, lo que provocó una fuerte movilización policiaca.

Los primeros reportes señalan que vecinos dieron aviso al 911 luego de encontrar partes de una persona abandonadas sobre la vía pública. Entre los restos ubicados, de acuerdo con la información inicial, se encontraban un antebrazo y una pierna, aunque hasta ahora no existe una identificación oficial de la víctima.

Después del reporte, elementos de la Policía Estatal y Municipal llegaron al punto para resguardar el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias. Peritos de Servicios Periciales levantaron los restos y recabaron indicios para integrarlos a la carpeta de investigación.

Las autoridades no confirmaron si fueron halladas más partes humanas ni dieron detalles sobre posibles responsables. Agentes ministeriales también revisan cámaras cercanas, con la intención de obtener imágenes que ayuden a establecer cómo fueron abandonados los restos.

El caso ocurre a menos de 24 horas del hallazgo de otro cuerpo en el camino a Rancho Viejo, cerca de San José Terán.