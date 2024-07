Aaron Rodgers pagará más de 50 mil dólares por evadir entrenamientos 

• Rodgers no acudió a la concentración obligatoria de su equipo en junio pasado por preferir pasar unas vacaciones en Egipto

Estados Unidos.- El mariscal de campo Aaron Rodgers anunció que pagará a los New York Jets una multa de 50 mil 861 dólares por no acudir a la concentración obligatoria de su equipo en junio pasado porque prefirió pasar sus vacaciones en Egipto.

“Es lo que es. Soy un adulto, sabía en lo que me estaba metiendo, sabía la multa que me esperaba y también sabía cuánto quería estar en Egipto. Ojalá no hubiera habido un conflicto de horarios, pero fue lo que fue”, declaró el jugador de 40 años.

El 11 de junio el entrenador de los Jets, Robert Saleh informó de que Rodgers no se presentaría al minicampamento del equipo por un evento “muy importante” al que no podía a faltar, lo que no impidió que sus faltas fueran injustificadas.

El ‘quarterback’, que jugó 18 temporadas con Green Bay Packers antes de firmar con los neoyorquinos para la campaña 2023, habló este miércoles por primera vez ante los medios sobre sus faltas a las prácticas debido al deseo que tenía de conocer Egipto, a pesar de la multa a la que se haría acreedor.

“Fueron días especiales. Estuvimos en las pirámides y la Esfinge en una visita privada. Salimos al desierto en camellos. Fue mucha diversión. Pudimos ver la puesta de sol en el desierto, ver salir la luna. Sí, en realidad fue un viaje muy especial”, señaló.

Aaron explicó que esta ausencia no representó ningún problema para sus compañeros ni para el entrenador.

“Me propuse estar presente en todas las actividades organizadas del equipo. Estuve en el día de exámenes físicos, sólo me perdí dos prácticas. Hablé con todos mis compañeros al respecto. Entendieron que era un problema más fuera que dentro. Robert es genial. Anoche tuvimos una conversación divertida en su oficina hasta muy tarde”, compartió.

Luego de que Aaron Rodgers, campeón en el Super Bowl XLV con Packers, se rompió el tendón de Aquiles en la semana uno de la temporada 2023, su primera en New York, los Jets esperan que en la temporada 2024 que arrancará en septiembre próximo, el quarterback los guie hacia un año ganador que los haga candidatos a ganar el Super Bowl.

“Me siento bien, de hecho estoy un poco más fuerte, además ese tiene que ser el objetivo. Lo bueno es que cada año hay entre ocho y 12 equipos, tal vez menos, que aspiran a ganar el Super Bowl. Nosotros somos uno de esos equipos”, concluyó.

Con información de EFE

Foto: EFE