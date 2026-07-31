A la Alza IED a México: Kia Invertirá 649 mdd

POLÍTICA AL MARGEN

Por Jaime Arizmendi

Los perros ladran, señal que avanzamos… Mientras la oposición no se cansa de repetir que las políticas económicas y sociales de los gobiernos de AMLO y Sheinbaum, incluida la elección del nuevo Poder Judicial, ahuyenta inversiones, quiebra al país y la economía nacional es un desastre; ni con reportes económicos y financieros internacionales los agoreros infernales admiten que se equivocaron.

Aseguraban, y lo siguen haciendo, que se caerían las inversiones en nuestro país y solamente aumentarían los pobres; no terminan por aceptar que, en los 8 años de gestión de Morena, la realidad es otra muy distinta. Cuando casi 13 millones y medio de mexicanos salieron de la pobreza y la Inversión Extranjera Directa sigue llegando de manera creciente e incesante a la nación.

El portafolio de inversión del Plan México tiene hasta el momento, mil 186 proyectos con un valor de 404 mil mdd en sectores como el automotriz y de manufactura. Además, la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones, tiene otros 13 proyectos autorizados en telecomunicaciones y energía.

Tan solo durante el primer trimestre de 2026, México registró un récord histórico de Inversión Extranjera Directa (IED) de 23,591 millones de dólares, monto que representa un crecimiento anual de 10.4 por ciento, frente al mismo periodo de 2025. Los datos oficiales fueron anunciados por la Secretaría de Economía (SE).

Componentes y Sectores.- En Inversión de Utilidades: Se alcanzaron los 22,222 millones de dólares, impulsando la mayor parte del flujo. Nuevas inversiones: Sumaron 1,705 millones de dólares, un incremento del 7.5 por ciento anual.

Sectores clave: Los servicios financieros captaron 6,851 millones de dólares (crecimiento porcentual de 28.8 unidades); en tanto que la fabricación de vehículos reportó 4,033 millones de dólares (alza de 20.4 puntos porcentuales).

Respecto a los países de los Inversionistas, Estados Unidos se mantiene como el principal socio con 10,210 millones de dólares (crecimiento de 23.6%). España ocupó el segundo lugar en participación de flujos extranjeros durante ese trimestre del 2026.

Los anuncios oficiales de la IED hacia nuestro país no cesan. Nada menos este jueves 29 de julio de 2026, en el marco de la Mañanera del Pueblo, que encabeza regularmente la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, se presentaron los principales directivos de Kia Motors de México.

A partir del Plan México, la presidenta dio a conocer la inversión que la empresa automotriz coreana realizará de 649 millones de dólares para la producción en nuestro país de un vehículo eléctrico, lo cual, más allá de dimes y diretes, confirma la confianza que existe en el concierto internacional.

Sheinbaum Pardo destacó como una buena noticia esa inversión que Kia México efectuará de 2026 a 2028, con el objetivo de establecer una línea de producción del vehículo eléctrico Kia EV3, para el mercado interno y para exportación, con una red de recarga nacional.

Se puso en claro que, al mismo tiempo, tendrá lugar la construcción de un parque solar de 2 megawatts y una planta de aguas residuales con capacidad de reciclar mil 50 metros cúbicos al día, lo que generará 500 nuevos empleos este año y mil 500 hacia el 2030.

“Es una gran noticia. Uno, la inversión per se de Kia, que muestra confianza en nuestro país, muchas gracias. Y, es el impulso a la electromovilidad, lo que significa la producción de un vehículo eléctrico y la red para poder cargar estos vehículos, las estaciones que permitan la carga… Agradecemos a Kia su presencia y la inversión”.

En su intervención el secretario de Economía, Marcelo Ebrard expuso que la línea de producción inicia el próximo 4 de agosto en la planta de Pesquería, Nuevo León, cuya producción también se utilizará para la exportación. Además –puntualizó–, refleja que Kia ve en México productividad y oportunidad de crecimiento.

El presidente de Kia México, Young Sam Kim (Andy Kim), señaló en buen español que la inversión está en sintonía con la visión nacional del Plan México, y reafirmó la promesa de que Kia México es el socio más estratégico y confiable para hacer realidad la prosperidad compartida.

La directora de administración de Kia México, la mexicana Marianela Calderón, previno que la inversión de Kia se sostiene en cuatro pilares: las personas, la energía renovable, la gestión responsable de agua y la movilidad eléctrica, con lo que se contribuye al desarrollo nacional ante los retos del futuro. Más clara, ni el agua…

Bajo esa óptica… No hay duda, en el mundo empresarial existen dos clases de liderazgo: el que se ejerce cuando todo marcha bien, y el que se pone a prueba cuando aparecen dificultades que obligan a los directivos a tomar decisiones para proteger empleos, patrimonio y continuidad operativa.

Un caso que merece un análisis serio es el del empresario Mario Abeyta Ruíz, sonorense que durante años ha participado en el desarrollo de empresas vinculadas con los servicios especializados de seguridad y protección patrimonial, alimentación, entre otros.

Más allá de cualquier coyuntura, las compañías con las que ha estado relacionado mantienen operaciones en distintas regiones del país, al prestar servicios de protección a personas, bienes, custodia y traslado de valores; apoyadas en infraestructura tecnológica, capacitación permanente y autorizaciones federales para operar en las modalidades que la legislación contempla.

“Mantener una empresa requiere de valor, decisión y remar contra las adversidades”, confió en entrevista donde le preguntamos si ¿México es un país que garantiza el crecimiento de las inversiones? Su respuesta fue aleccionadora: “la única garantía es el cambio y las vicisitudes.

“Construir una empresa de esta naturaleza requiere mucho más que inversión: estar dispuestos a sacrificar tiempos, tener visión de futuro y contar con gente verdaderamente comprometida. Implica desarrollar procesos, formar talento humano, cumplir requisitos regulatorios y generar confianza entre clientes que depositan en un tercero la protección de activos estratégicos.

“En cualquier organización familiar también existen desafíos internos. México cuenta con miles de empresas cuya continuidad depende de la capacidad de sus accionistas para resolver diferencias sin comprometer el futuro de la institución. Cuando esas diferencias llegan a los tribunales, el verdadero reto consiste en evitar que los conflictos personales terminen afectando a colaboradores, clientes y proveedores”.

Y repuso: la experiencia demuestra que las empresas sólidas sobreviven cuando logran separar los asuntos corporativos de las diferencias entre personas. Ese principio cobra especial importancia en industrias sensibles como la seguridad privada, donde la confianza institucional constituye el principal activo. “La visión empresarial moderna exige mirar hacia adelante”.

Abeyta Ruiz dijo que los empresarios están llamados a ser evaluados, ante todo, por su capacidad para generar valor, conservar empleos, cumplir la ley y ofrecer servicios competitivos. Al final, el tiempo es el mejor juez de toda trayectoria empresarial. Las que evolucionan y siguen sirviendo a sus clientes, terminan escribiendo la historia. Ahora es cuando chile verde, le haz de dar sabor al caldo…