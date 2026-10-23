91 años de AA: de una charla entre dos hombres a un movimiento mundial

Carlos Hiram Culebro (*)

De una conversación entre dos personas que sufrían por el alcohol surgió una comunidad internacional que hoy ofrece apoyo y esperanza a quienes buscan dejar de embriagarse

En 1935 en Akron, Ohio, Estados Unidos, un encuentro cambió la vida de muchas personas. Dos hombres que experimentaban graves problemas por el alcohol, Bill Wilson, conocido como Bill W. y el médico Robert Smith, llamado Dr. Bob, descubrieron que compartir las repercusiones negativas de su alcoholismo les ayudaba a mantenerse sobrios. Esta circunstancia fue el punto de partida de Alcohólicos Anónimos (A.A.), una organización que, nueve décadas después, tiene presencia en aproximadamente 180 países.

La historia resulta significativa porque su origen no estuvo en una institución médica, como resultado de cuidadosa investigación o en una iniciativa gubernamental, sino en la necesidad de dos personas de encontrar una salida a un problema que afectaba profundamente sus vidas. Al compartir sus dificultades, ambos encontraron una forma de apoyo que posteriormente se convirtió en el fundamento de una comunidad internacional.

Antes de conocerse, Bill W. y el Dr. Bob habían intentado superar sus problemas con el licor. Bill había encontrado apoyo en grupos de orientación espiritual y había descubierto que ayudar a otras personas con dificultades similares fortalecía su propia recuperación. Sin embargo, fue su encuentro con el Dr. Bob el que permitió consolidar la idea de que una persona que ha sufrido por el alcohol puede ayudar a otra que atraviesa una situación semejante.

Después de aquel encuentro, ambos comenzaron a acercarse a otras personas con problemas de alcoholismo. En 1939 se publicó el libro Alcohólicos Anónimos, que contribuyó a dar a conocer el programa de recuperación y sus principios. De esa obra surgió el nombre con el que posteriormente se identificó la organización.

Uno de los elementos centrales del programa son los Doce Pasos, una propuesta que invita a reconocer el problema, revisar la propia conducta, reparar en lo posible los daños ocasionados y desarrollar una manera diferente de vivir. La dimensión espiritual tiene un lugar importante en este proceso, aunque A.A. no es una religión y no exige pertenecer a una iglesia determinada.

A partir de sus primeros grupos en Estados Unidos, la organización se extendió a Canadá y después a numerosos países. La experiencia compartida, el acompañamiento entre sus integrantes y la posibilidad de participar sin pagar cuotas obligatorias facilitaron que personas de diferentes condiciones sociales se acercaran a sus reuniones. Las sesiones como se llevan a cabo actualmente, son casi una réplica de como las efectuaban el Dr. Bob y Bill W.

En julio de 2025 celebraron su 90 aniversario con una convención internacional en Vancouver, Canadá, a la que asistieron integrantes y visitantes de distintas partes del mundo.

Estas nueve décadas muestran la permanencia de una propuesta basada en la ayuda mutua. Su principio fundamental sigue siendo que una persona que busca recuperarse no tiene por qué enfrentar sola sus dificultades. Escuchar a otros, compartir experiencias y encontrar acompañamiento puede ayudar a construir una vida alejada del alcohol.

Es importante distinguir entre la presencia internacional de A.A. y las estadísticas de salud pública. El número de países o grupos donde funciona la organización no equivale al número de personas con alcoholismo ni permite medir por sí solo sus resultados.

Cabe precisar lo anterior: las estadísticas epidemiológicas describen patrones de consumo y riesgos para la población, mientras que la información de A.A. permite conocer la organización de sus grupos y sus actividades. Ambas perspectivas pueden complementarse para comprender mejor la situación.

La presencia de A.A. adquiere relevancia ante las consecuencias que el consumo problemático de alcohol ocasiona en la salud, la convivencia familiar, la vida laboral y comunitaria. La organización ofrece reuniones diarias en las que sus integrantes comparten experiencias y procuran mantenerse sin embriagarse, al tiempo que desarrollan actividades de información pública para orientar a quienes desean conocerla.

Entre las características que distinguen a A.A. se encuentran la participación voluntaria, el acompañamiento entre personas con experiencias semejantes y el principio del anonimato. Este último protege la identidad de los integrantes y favorece que puedan asistir a las reuniones sin temor a quedar expuestos públicamente.

AA también transmite su mensaje mediante información pública dirigida a medios de comunicación, instituciones educativas, profesionales y sociedad en general. Dar a conocer que existe una alternativa de ayuda puede ser importante para quienes todavía no reconocen las consecuencias de su manera de tomar bebidas embriagantes

El autor de esta nota por cuatro décadas laboró como docente en una Facultad de Psicología y en una Escuela de Enfermería en Tuxtla Gutiérrez. Año tras año, grupos de AA visitaban los salones de clase de ambas instituciones, con un doble propósito: brindar información de su agrupación y capacitar a los estudiantes con datos que pueden serles de utilidad en su vida profesional.

En el país, la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC coordina una amplia estructura de grupos y servicios que buscan facilitar el acceso a las reuniones y difundir información sobre el programa.

La citada Central Mexicana reporta una red de 14,306 grupos en el país y de 113,098 integrantes en recuperación.

En Chiapas, Alcohólicos Anónimos inició sus operaciones el 6 de agosto de 1966. Actualmente funcionan 1,042 grupos que integran a 8,786 miembros

Para seguir con las cifras, en todo el mundo se estima un total de 118,000 grupos en más de 187 países, con más de dos millones de miembros. Estas cifras permiten calcular que cada grupo diseminado en el el mundo registra casi 17 personas en recuperación.

Más allá de sus cifras y de su expansión geográfica, una de las principales aportaciones de AA es ofrecer un espacio donde las personas pueden hablar de sus problemas sin ser juzgadas y encontrar acompañamiento para cambiar su manera de vivir.

Cumplir 91 años no significa que el problema del alcoholismo haya desaparecido ni que todas las personas encuentren en A.A. la misma respuesta. Significa, en cambio, que una experiencia de solidaridad ha perdurado durante generaciones y continúa siendo una opción para quienes buscan recuperarse.

Una enseñanza de esta historia es que, en ocasiones, un cambio importante comienza con algo sencillo: una persona escucha a otra, comparte lo que ha vivido y le transmite la posibilidad de volver a empezar. Ese fue el espíritu de aquel encuentro de 1935 y sigue siendo el mensaje que Alcohólicos Anónimos lleva al mundo.

* Considerado como AAA. La abreviatura se refiere a: Amigo de Alcohólicos Anónimos.