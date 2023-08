Con Zoé Robledo la zona Norte de Chiapas crecerá

– Habitantes de esa región confían en el director del IMSS porque es disciplinado, comprometido y que representa los principios de la cuarta transformación –

Los chiapanecos de la zona Norte de Chiapas están convencidos de que, con Zoé Robledo, director del IMSS, su región crecerá, pues es un hombre disciplinado, comprometido, de palabra y que representa los principios de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar.

Norma Edith Gutiérrez Sánchez, habitante de esta región de Chiapas, consideró que Zoé Robledo es un hombre que ha dado buenos resultados en su trayectoria laboral desde Diputado Local, Senador, Diputado Federal, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y actual director general del Seguro Social.

La ciudadana y activista política hizo hincapié en la cercanía que Zoé Robledo tiene con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien le ha confiado grandes proyectos como la federalización de los servicios de salud en el país, cumpliendo con la promesa de que ningún mexicano se quede sin atención médica.

Norma Edith también dijo que, en Pichucalco, Juárez, Ixtacomitán, Reforma Ostuacán, Solosuchiapa y Chapultenango, municipios de su región, se tiene la coincidencia de que Zoé Robledo es la mejor opción para Chiapas.

Con Zoé Robledo la región Norte tendrá más desarrollo, progreso y educación, por eso cuentan los días para que sea designado como el coordinador estatal de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas.