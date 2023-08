Presidente AMLO sostiene que diferencias en torno a los LTG son políticas 

• Aseguró que los conservadores están desesperados porque el pueblo está a favor de la transformación

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que las diferencias que se han registrado en torno a los libros de texto son de carácter político, más que jurídico, pese a ello, aseguró que se dará seguimiento al proceso legal y se presentarán los recursos correspondientes.

En ese contexto, López Obrador alertó la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera resolver violentando la Constitución que establece la facultad del gobierno federal para elaborar y distribuir estos textos.

“Tiene que ver mucho con el conservadurismo… estamos en temporada de elecciones y están desesperados porque la gente quiere la transformación, y entonces no les funciona nada porque vaya que han recurrido a todo, esto de los libros de texto, es lo nuevo, pero antes los amparos, de todo tipo y las campañas en la mayoría de los medios de manipulación” apuntó el mandatario.

Más adelante, el jefe del ejecutivo Federal ratificó que no se repartirán los libros de texto en Chihuahua, hasta que se dirima en el Poder Judicial la controversia promovida por la gobernadora, María Eugenia Campos. “No lo vamos a repartir. Hasta que termine el juicio y si la conclusión es que no se entreguen los libros, los padres de Chihuahua van a decidir que va a pasar. A lo mejor van a hacer libros los gobiernos estatales. No les corresponde”.

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador la presentación de la controversia por el gobierno de Chihuahua y la decisión de la SCJN de suspender temporalmente su distribución dio pauta para discutir en torno a la vida pública.

“Si la señora gobernadora de Chihuahua no presenta la controversia y si el señor ministro, no concede la suspensión para que no se distribuyan los libros en Chihuahua, no tenemos materia, de que vamos a hablar. No podríamos ventilar todas estas cosas que son de interés público. Antes esto no se sabía, todo se manejaba en silencio. Ahora no, por eso es muy bueno. No hay que enojarse.

Este debate sirve para ir purificando la vida pública y recordar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Si no se presenta esto, no vamos a recordar de donde viene el PAN”, concluyó.

Al ser cuestionado sobre si las o los gobernantes van a decidir sobre el tema de los LTG, AMLO respondió que resulta interesante porque “la facultad la tiene el gobierno federal. La Constitución es muy clara. Si van a violar la Constitución va a quedar de manifiesto, pero a ver si se atreven los del Poder Judicial a violar la Constitución, ya lo han hecho, pero no pueden hacerlo todos los días. Violan la Constitución porque no ganan menos que el presidente.

Si les dicen que los libros tienen el virus del comunismo, nos quieren vacunar con el virus. Oiga, pero no aparece la palabra comunista, más que en referencia a un poema, pero no hay adoctrinamiento en nada”.

Agregó que en medio de esta disputa se encuentran también los intereses de la industria editorial porque había dos o tres empresas periodísticas que tenían los contratos para la elaboración de los libros de texto en el pasado. En ese sentido, anunció que próximamente presentará las facturas de esos contratos, pero estimó que éstos rondarían los 3 mil o 4 mil millones de pesos.