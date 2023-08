Mancera impugna ante el Tribunal Electoral proceso interno del Frente Amplio

• Mancera argumentó omisión del Comité Organizador del Proceso de Selección de la Persona Responsable para la Construcción del Frente Amplio por México

México.- El senador Miguel Ángel Mancera impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los primeros resultados del proceso interno del Frente Amplio por México, por los cuales quedó excluido de la contienda por la candidatura presidencial.

El juicio para la protección de los derechos político electorales fue turnado a la magistrada Mónica Aralí Soto de la Sala Superior del TEPJF.

Mancera Espinosa argumentó omisión del Comité Organizador del Proceso de Selección de la Persona Responsable para la Construcción del Frente Amplio por México.

Acusó la no entrega de los resultados de la recolección de firmas y simpatías para continuar su participación en la segunda etapa del proceso.

Y luego nos eliminan casi 27 mil firmas que tienen que ver con los excedentes, los excedentes cuentan para que no puedas tener 150 mil de una sola entidad, pero una vez que rebasas eso no puede ser que ya no cuenten y los rasuren. Esos son los puntos que no han quedado claros”, indicó en conferencia de prensa.

Miguel Ángel Mancera aseguró que no busca afectar la contienda interna del Frente Amplio por México, pero que tuvo que recurrir al Tribunal Electoral al no tener respuesta de alguno de los cuatro escritos que presentó.

Con información de El Universal

Foto: Especial