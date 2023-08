Llega la gran final del Torneo ZOÉ Water

• El campeón del Torneo de futbol soccer más grande que se ha realizado en Chiapas se definirá en los partidos de este sábado 19 y domingo 20 de agosto en el estadio “Víctor Manuel Reyna”

De entre 5 mil 600 jugadores y luego de 287 juegos, este fin de semana conoceremos al campeón de campeones del Torneo de Futbol ZOÉ Water.

ZOÉ Water y Cafetaleros de Chiapas por fin dieron a conocer los horarios de las semifinales y finales para definir a los campeones del torneo más grande que se haya realizado en Chiapas, pues participaron equipos de San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Palenque, Tapachula, Tonalá, Bochil, Ocosingo, Motozintla y Tuxtla Gutiérrez.

El estadio “Víctor Manuel Reyna”, casa del equipo más representativo del estado: Cafetaleros de Chiapas, será la sede de las finales programadas para el sábado 19 y domingo 20, donde además estarán presentes los visores del club para detectar a las futuras promesas del futbol chiapaneco.

El sábado a las 3:00 de la tarde se enfrentarán en la rama femenil Palenque vs Tapachula y Comitán vs Palenque, a las 11:00 se programaron los partidos de la Sub 18 entre Tuxtla y Comitán y de la rama femenil entre los representantes de Tuxtla y San Cristóbal, a esa misma hora la semifinal de la Sub 16 entre Tuxtla y Tonalá.

El mismo sábado a la 1:00 pm en la Sub 14 se enfrentarán Tuxtla y Comitán, a las 3:00 pm la semifinal 2 de la Sub 18 entre Ocosingo y Tapachula, mientras que a las 5:00 pm se medirán Tapachula vs Palenque en la Sub 14, a las 6:00 pm será la gran final femenil y a las 8:00 pm la final de la categoría Sub 18.

Para el domingo las acciones del Torneo ZOÉ Water inician a las 8:00 de la mañana con la final de la Sub 16, el juego por el tercer lugar en esa misma categoría y la categoría femenil. Terminando esos partidos, a las 9:30, se llevarán a cabo la disputa por el tercer y cuarto lugar de la Sub 18 y Sub 14; y la premiación será a las 11:00 de la mañana.

El domingo, a la par de las finales del torneo estatal el Club Cafetaleros de Chiapas y ZOÉ Water, ocurrirá la carrera Run Cafetaleros 5k, la cual, aunque ha rebasado las expectativas de inscripción continúa con los registros hasta el día viernes; los kits que incluyen número de corredor y playera se entregarán este sábado en el estadio “Víctor Manuel Reyna”.

Los interesados en participar pueden inscribirse en el link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzUjDyF5hLf83IBhmhjPaDq0MmHFmGODCejrEecIpdBbx0Xg/viewform?pli=1, para después finalizar el registro en el estadio, sede de las oficinas del club.