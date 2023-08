Hallan segundo vehículo relacionado con caso de jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno

• El segundo vehículo hallado reúne las características de un auto perteneciente a uno de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno

México.- La Fiscalía de Jalisco detalló que localizó un segundo vehículo que se presume está relacionado con uno de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno hace unos días, el cual fue encontrado incendiado y en donde se encontraron restos humanos.

Lo anterior fue detallado en conferencia de prensa por el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien apuntó que dicho vehículo fue encontrado en la carretera Encarnación de Díaz-Lagos de Moreno, a la altura de una tienda, la madrugada de este martes, en cuya cajuela fueron encontrados los restos de un hombre.

“Este vehículo que se localiza la madrugada del día de hoy reúne las características de otro de los vehículos de una de las víctimas”, indicó.

“De hecho en el lugar se localiza una laminilla o placa que coincide con la serie que tenemos identificada y previamente reportada por los familiares, que obra ese dato en la carpeta. Abundarles que en el interior del vehículo se localizaron algunos restos que se presumen son humanos”, puntualizó.

Desde el pasado 11 de agosto, se desconoce el paradero de cinco jóvenes que habían asistido a una feria en el municipio de Lagos de Moreno.

Los jóvenes fueron identificados como Roberto Olmeda Cuéllar; Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Hernández.

La última vez que fueron vistos, los jóvenes habían abordado un vehículo, el cual fue encontrado este lunes por las autoridades del estado.

Armando Olmeda, papá de Roberto Olmeda Cuéllar, uno de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, detalló que lo más importante es encontrarlos “de una manera o de otra”

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, el papa del joven Roberto Olmeda apuntó que están esperando a la información sobre el caso que tiene la Fiscalía estatal.

“Ya no supe nada de él, ya no ha contestado las llamadas, no ha habido contacto con él. Fuimos a la Fiscalía levantamos la denuncia nos dieron los papeles y comenzaron la búsqueda. Ellos están chambeando y me llaman cada vez que hay información (…) Hasta el momento no hay nada, nos dicen que esperemos, vemos operativos por un lado y por otro, están chambeando y no podemos intervenir, esperamos a que hagan su trabajo”, declaró.

“Son varios días y queremos que termine esta cosa. Hoy martes tendría que esta en la universidad, hoy fuimos a decirles que no aparece”, subrayó.

Lo más importante es encontrarlos, de una manera o de otra, así de frío lo digo. Encontrarles es el pedimento que tengo. Nosotros los esperamos con amor en su casa”, declaró.

Con información de SUN

Foto: Especial