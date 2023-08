Satisfecho con primer triunfo de Cafetaleros

• Héctor Altamirano expuso que siguen moldeando el sistema, pero iniciar ganando era la misión

Tras el primer triunfo del torneo, Héctor Altamirano expuso que está contento con o que vio el fin de semana en la cancha, sabe que es el arranque y que fue fundamental hacerlo con triunfo y a partir de ahí, continuar moldeando a su equipo con el objetivo en la mente: ser protagonistas en cualquier terreno de juego.

El estratega expuso que lo dejó satisfecho el resultado y que ya se alistan para una doble salida en las siguientes semanas del calendario.

“Para nosotros era importante arrancar con triunfo, sabemos que hay dos salidas difíciles, rivales complicados que van a ser protagonistas. Nuestro objetivo es ser protagonistas de local, pero también vamos a ir a proponer de visita; creo que el equipo está diseñado para eso y estamos enfocados en encontrar el equilibrio en las fases de juego, pero, me gustó mi equipo, podemos mejorar, mejorar en ritmo a algunos jugadores y poner fino a nuestro 9, cuando eso pase, vamos a descansar más con mejores resultados”, expuso.

Sobre la posibilidad de terminar con un marcador más abultado a favor, pero quizá la falta de puntería, Altamirano Escudero sentenció que confía plenamente en su delantero y que pronto se abrirá el grifo.

“Es parte de… le decía que esté tranquilo (Klinsman Calderón), que se preocupe cuando no tenga opciones. Eligió como pensó que era lo idea y el 9 es así, el gol se niega y yo lo veo trabajar todos los días se está adaptando a mi exigencia y estoy contento con él, decidimos dejarlo los 90 y al final él lo dice, lo importante es el triunfo y que el equipo vaya teniendo varias opciones en ataque”, manifestó.

El entrenador sabe que todavía quedan un par de detalles para redondear su plantel, pero destaca que hay jóvenes locales que están buscando ganarse minutos y está sorprendido por el talento que existe.

“Nos faltan un par de jugadores, no es tan fácil adecuarse al reglamento como se aplica este torneo. Me ha gustado trabajar con jóvenes y tengo muchos de calidad, no sé cómo es que no han podido adaptarlos. Es un proceso, hay que darles oportunidad y ser conscientes de que habrá errores, pero deben jugar en algún momento. Nos hacen falta un par de refuerzos, pero estamos tranquilos, contentos y tratando de encontrar la pieza que nos hace falta”, finalizó.